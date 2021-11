Nowe zalecenie MEiN. Szkoły mają nie wysyłać na naukę zdalną zaszczepionych uczniów

Pojawiły się nowe zalecenia MEiN. Uczniowie, którzy są zaszczepieni i nie są w izolacji, ani w kwarantannie, będą mogli przyjść na zajęcia stacjonarne.

Koronawirus. Zaszczepieni uczniowie bez kwarantanny? Rzeczniczka MEiN: Nie będzie to obligatoryjne

Rzeczniczka Ministerstwa Edukacji i Nauki Anna Ostrowska poinformowała, że to możliwość, jaką resort daje dyrektorom szkół. - Nie będzie to obligatoryjne, nie będzie to wprowadzone we wszystkich szkołach obowiązkowo. Jest to możliwość, którą dajemy dyrektorom, aby faktycznie względem swoich potrzeb i na podstawie wiedzy, o tym, jaki mają lokal, jakie mają możliwości, jak wygląda praca w tej danej placówce, aby mogli tak ułożyć plan zajęć, tak przygotować uczniów do zajęć, żeby móc wykorzystać takie rozwiązanie - powiedziała Anna Ostrowska.

Zapytany o wprowadzenia nowych obostrzeń w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i rozwoju czwartej fali COVID-19, minister Adam Niedzielski odpowiedział, że wszystko zależy od wydolności szpitali w Polsce.

Z kolei minister edukacji Przemysław Czarnek w rozmowie z Polskim Radiem podkreślał, że tryb zdalny nauczania "wyrządził sporo szkód uczniom", jednocześnie stwierdził jednak, że nie wyklucza sytuacji, gdy wszystkie szkoły przejdą na nauczanie zdalne. Obawia się, że jeżeli służba zdrowia będzie na skraju wydolności, to edukacja online będzie jedyną słuszną decyzją. Ponadto Przemysław Czarnek stwierdził, że uczniowie dla swojego dobra mają chodzić do szkoły, dopóki jest możliwość nauki w trybie stacjonarnym.

Zaprzeczył również, jakoby miał obiecywać, że nauka zdalna w tym roku szkolnym nie powróci do szkół. - Absolutnie takiej deklaracji nigdy nie składałem i złożyć nie mogę, bo nie jestem wróżką i nie jestem w stanie przewidzieć, co będzie za miesiąc, dwa czy trzy. Na ten moment nie przewidujemy systemowego przejścia na tryb zdalny we wszystkich szkołach - powiedział. 23 listopada w całym kraju w trybie stacjonarnym pracowało 82,7 proc. szkół podstawowych i 83,8 proc. szkół ponadpodstawowych.