Pogoda na Boże Narodzenie. Czy w tym roku możemy liczyć na białe święta?

Jeśli tegoroczne prognozy na białe święta się sprawdzą, to trzeci raz w ciągu 10 lat w Boże Narodzenie będziemy mogli cieszyć się śniegiem. Czego konkretnie możemy spodziewać się według ekspertów?

Pogoda na Boże Narodzenie. Czy w święta spadnie śnieg?

Synoptyk IMGW przyznał, że są duże szanse na to, że w Święta Bożego Narodzenia będziemy mogli cieszyć się śniegiem.

- Wiemy, jakie jest prawdopodobieństwo, że między 24 a 26 grudnia temperatura średnia będzie poniżej zera. Dla województw wschodnich, od lubelskiego, przez podlaskie i częściowo mazowieckie, szansa w tych regionach wynosi 60 procent. W centrum to około 50 procent, na zachodzie kraju około 30 procent. To duże prawdopodobieństwo - powiedział w rozmowie z RMF FM synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. Jak podkreślił, w ciągu ostatnich 10 lat zaledwie podczas dwóch sezonów zdarzyło się, by śnieg pokrył przynajmniej 70 procent kraju.

Pogoda. Kiedy spodziewać się intensywnych opadów śniegu?

Zima kalendarzowa rozpoczyna się 22 grudnia i potrwa aż do 21 marca 2022 roku, ale w wielu miastach w Polsce padał już śnieg, który jednak bardzo szybko się roztopił. Synoptycy prognozują, że intensywne opady śniegu nadejdą już w piątek 26 listopada. Na ten dzień synoptycy mogą wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu na terenie trzech województw:

małopolskiego,

śląskiego,

świętokrzyskiego.

Śnieg pod koniec listopada spadnie również w centralnej części Polski - w województwie łódzkim i mazowieckim oraz na północy kraju.



Karkonosze. Na Śnieżce odnotowano "dwucyfrowy mróz"

Prognoza długoterminowa jest obarczona dużą niepewnością. Wynika to z ryzyka wystąpienia nagłych zjawisk meteorologicznych, jak i z różnorodności wykorzystywanych w modelach prognostycznych założeń fizycznych, statystycznych oraz równań matematycznych.