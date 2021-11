Śląsk. Zatrzymano kolejne osoby ws. karuzelowego obrotu paliwami. Chodzi o co najmniej 24,5 mln zł

Zobacz wideo Śląscy policjanci zatrzymali oszustów podatkowych. Państwo straciło przez nich 24,5 mln zł

Śląscy policjanci zajmujący się przestępczością gospodarczą zatrzymali kolejne trzy osoby związane z oszustwami, w wyniku których Skarb Państwa stracił co najmniej 24,5 mln zł. Do tej pory prokuratura postawiła zarzuty pięciu osobom.



Śląsk. Oszukali Skarb Państwa na ponad 24,5 mln zł

"Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali trzech członków grupy przestępczej, która zajmowała się wyłudzaniem podatku w obrocie paliwami między innymi olejem smarowym, paliwem lotniczym i innymi wyrobami ropopochodnymi" - przekazali śląscy mundurowi. Funkcjonariusze zatrzymań dokonali w trzech miejscach: w Smolnicy (powiat gliwicki), w Toruniu i w okolicach Warszawy. W ręce policjantów wpadli dwaj mężczyźni i kobieta, zatrzymani mają od 32 do 62 lat.

Do przestępstw podatkowych dochodziło od 2011 do 2017 roku. Proceder polegał na zmianie przeznaczenia towaru na inny jego rodzaj i wysyłaniu go za granicę, aby ominąć obowiązku odprowadzenia podatku VAT. Skarb Państwa stracił na tym co najmniej 24,5 mln złotych.

Pięć osób związanych z oszustwami podatkowymi usłyszało już zarzuty

Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Regionalna w Katowicach. "Sprawcy usłyszeli już zarzuty wystawiania i przyjmowania fikcyjnych faktur VAT dokumentujących obrót towarem oraz dokonania oszustwa podatkowego" - czytamy w komunikacie śląskiej policji. Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, zakazu kontaktu z pozostałymi podejrzanymi oraz zakazu opuszczenia kraju. Dodatkowo dwie osoby zostały objęte dozorem policji. Już wcześniej dwóm innym podejrzanym, którzy obecnie przebywają w areszcie, przedstawiono zarzuty w związku ze sprawą.

