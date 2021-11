Karkonosze. Na Śnieżce odnotowano "dwucyfrowy mróz". "Zima coraz śmielej daje o sobie znać"

Zobacz wideo Czy wiesz, jak wzywać pomoc w górach?

"Dwucyfrowy mróz był tej nocy na Śnieżce! O pierwszej w nocy było -10.3 st. C, a godzinę później już -10.9 stopni Celsjusza. O 5 rano ociepliło się do -8.1 stopni Celsjusza. Odczuwalna to jednak i tak -32.67 stopni Celsjusza" - napisał we wtorek Karkonoski Park Narodowy na Twitterze.

"Zima coraz śmielej daje o sobie znać. Pogoda na wysokości 620 m.n.p.m (wysokość urzędu w Karpaczu) różni się diametralnie od tej, którą możemy zastać w górnych partiach Karkonoszy. Weźmy to pod uwagę, planując wycieczki w tym rejonie" - pisze z kolei karkonoski oddział GOPR.

Z informacji dostępnych na stronie internetowej GOPR dowiadujemy się, że w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura wynosi od -6 do -4 stopni Celsjusza. W górach tych wieje też północno-zachodni, wiatr o prędkości 5-13 m/s, który obniża temperaturę odczuwalną. Widoczność jest dobra, ale szlaki są śliskie. Powyżej 800 m n.p.m. leży niewielka warstwa świeżego śniegu.

Nie była to jednak najniższa odczuwalna temperatura na Śnieżce tej jesieni, bo tę odnotowano dokładnie miesiąc temu. 23 października na najwyższym szczycie Karkonoszy i Sudetów było -4.2 stopnie Celsjusza, ale ze względu na silny wiatr i wysoką wilgotność powietrza odczuwalna temperatura wyniosła -35.55 stopni.

Pierwszy dzień kalendarzowej zimy przypada co roku 22 grudnia. Jeśli chodzi o początek zimy astronomicznej, to data jest ruchoma, co ma związek z przesileniem zimowym. W trakcie grudniowego przesilenia na półkuli północnej Słońce góruje w zenicie w zwrotniku Koziorożca.

To najkrótszy dzień roku na półkuli północnej, który tym razem przypada we wtorek 21 grudnia. Tego dnia słońce wzejdzie o godz. 7:42, a zajdzie o godz. 15:24. Dzień potrwa w sumie 7 godz. 42 min i będzie krótszym od najdłuższego o 9 godz. i 4 min. Od tego momentu dni będą się stopniowo wydłużały, aż do początku astronomicznego lata, który wypada 21 czerwca 2022 r. Astronomiczna zima potrwa natomiast do 20 marca, a kalendarzowa do 21 marca 2022 r.