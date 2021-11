Ruszyły bezpłatne szczepienia przeciw grypie dla dorosłych. Gdzie można się zaszczepić? [MAPA PUNKTÓW SZCZEPIEŃ]

We wtorek 23 listopada ruszyły darmowe szczepienia przeciw grypie dla dorosłych. Dawkę można przyjąć w jednym z blisko 3 tys. punktów szczepień. Szczepienia będą wykonywane do 31 marca 2022 r. lub do wyczerpania zapasów z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

