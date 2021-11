Rzecznik Ministerstwa Zdrowia zdradził najnowsze dane epidemiczne

Wojciech Andrusiewicz, rzecznik MZ przekazał dzisiaj, że w ciągu ostatniej doby zmarło prawie 400 osób z powodu zakażenia koronawirusem. Dodał również, że najgorsza sytuacja związana z pandemią jest w woj. opolskim.

REKLAMA

COVID-19. Wojciech Andrusiewicz: pacjenci za późno trafiają do szpitali

W programie "Newsroom" WP we wtorek 23 listopada, Andrusiewicz przekazał, że w ciągu ostatniej doby wykryto blisko 20 tys. nowych zakażeń koronawirusem, przy czym zmarło prawie 400 osób. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia dodał również, że ok. 70 procent pacjentów, którzy trafiają do szpitala ma saturacje poniżej 80 procent. Ocenił również, że zarażeni koronawirusem zbyt późno zgłaszają się po pomoc medyczną.

- Ostatniej doby przybyło ok. 1000 pacjentów z COVID-19 na łóżkach szpitalnych - cytuje Andrusiewicza portal Wirtualna Polska. Rzecznik dodał także, że "zajętość łóżek" wynosi w chwili obecnej ok. 75 procent. Uspokoił również, że sytuacja w związku z przyrostem hospitalizowanych uspokoiła się w województwie lubelskim oraz podlaskim.

Dokładne dane zostaną podane przez przez MZ o godzinie 10.30.

Artykuł jest aktuzalizowany.