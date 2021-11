Lublin. Niezaszczepieni studenci i pracownicy nie wejdą na uczelnię. Tak zdecydował rektor

Zobacz wideo Dr Szułdrzyński tłumaczy, kto choruje w IV fali COVID-19 i czy czeka nas V fala koronawirusa

O swojej decyzji poinformował rektor Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie (do niedawna Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza) prof. dr hab. Witold Kłaczewski. Informacja pojawiła się w poniedziałek na stronie uczelni.

Lublin. Uczelnia wpuści tylko zaszczepionych

"W związku z zaostrzającą się falą pandemii zarządzam co następuje:

studenci i pracownicy Uczelni zobowiązani są podczas pobytu na wszystkich obiektach do noszenia maseczek oraz przestrzegania zalecanych zasad higieny,

pracownicy Uczelni (dydaktyczni i administracyjni) zobowiązani są w Dziale Kadr do okazania certyfikatu szczepienia w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2021r.,

studenci wszystkich kierunków zobowiązani są do dostarczenia w Dziekanatach certyfikatów szczepień do 30 listopada 2021 r.,

po tym terminie osoby niezaszczepione nie zostają dopuszczone do pracy oraz zajęć dydaktycznych".

Jak podkreślono w komunikacie, zarządzenie weszło w życie z chwilą ogłoszenia.

Prof. Magdalena Marczyńska po niedzielnym spotkaniu Rady Medycznej z premierem Mateuszem Morawieckim, przekazała, że najprawdopodobniej umożliwione zostanie podawanie trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19 wcześniej niż po pół roku od szczepienia podstawowego.

- W kolejnych tygodniach polityka państwa w walce z epidemią ma być taka, aby wzmocnić jeszcze bardziej działania proszczepienne, egzekwować zasadę DDM i nakładać kary m.in. za brak noszenia maseczek tam, gdzie jest to wymagane. Ma być wystawianych więcej mandatów za złamanie tych przepisów, ma być wzmocnione egzekwowanie przestrzegania tych zasad - powiedziała w rozmowie z PAP ekspertka.

W niedzielę Adam Niedzielski mówił o poziomie wyszczepienia w Polsce. - Jeżeli mówimy o całej populacji w Polsce to [zaszczepionych w pełni - PAP] mamy 50 proc. Jeżeli mówimy o populacji dorosłych to mamy 60 proc. Teraz gdy uruchomimy szczepienia dla dzieci w wieku 5-11 lat, bo spodziewamy się, że w tym tygodniu będzie decyzja EMA [Europejskiej Agencji Leków - PAP] z tym związana, to te procenty ogólnopopulacyjne powinny wzrosnąć - powiedział na antenie TVP Info.

