Neumann o zaproszeniu Witek: Każde działanie, które chroni Polaków należy popierać

- Każde działanie, które będzie chroniło zdrowie i życie Polaków należy popierać. To najwyższa pora na wprowadzenie rozwiązań, które zminimalizują skutki pandemii - mówił polityk PO.

Neumann: PiS jest zakładnikiem słupków i sondaży

W jego ocenie próba walki z pandemią to "porażka obecnego rządu". - Rząd wywiesza białą flagę. Nie ma pomysłu co dalej można zrobić, by powstrzymać koronawirusa - kontynuował.

- Najprościej, gdyby ten rząd podał się do dymisji. PiS jest zakładnikiem teorii antyszczepionkowych, słupków i sondaży - uważa Neumann.

Polityk PO przypomniał wypowiedź wiceministra zdrowia Waldemara Kraski, który tłumaczył, że z przeprowadzonych sondaży wynika, że wyborcy PiS nie chcą się szczepić. Podkreślił, że to sytuacja "absolutnie niedopuszczalna".

- Należy wprowadzić obostrzenia dla niezaszczepionych, a także szczepienia obowiązkowe dla pewnych grup społecznych - przekonywał poseł.

"Rz": Sprawa immunitetu Mariana Banasia wygaszona w PiS

Następnie Jacek Gądek zapytał o urodziny Roberta Mazurka, na których bawili się politycy różnych partii. W tym samym czasie Marian Banaś składał w Sejmie raport z działalności NIK w ubiegłym roku i przemawiał do niemal pustej sali.

Neumann: Nie widziałem, by ktokolwiek pił z PiS-em

"Politycy PO piją z PiS-em?" - zapytał Gądek. - Nie widziałem, by ktokolwiek z polityków PO pił wtedy z PiS-em - odparł Neumann. Przekonywał, że w momencie trwania imprezy nie miał już żadnych obowiązków na sali Sejmowej.

Dziennikarz Gazeta.pl dopytywał polityka także o zakaz prowadzenia pojazdów dla Donalda Tuska, którzy przekroczył prędkość w terenie zabudowanym o 57 km/h. "Czy Tusk nie powinien przeprosić? Wpłacić jakiejś kwoty na cele charytatywne? - dopytywał Jacek Gądek.

Janusz Kowalski. W PiS jedni mówią, że to "dureń", a inni go bronią, bo tylko "cynik"

- Nie rozumiem dlaczego oczekujecie, że Donald Tusk nagle będzie się samobiczować - stwierdził Sławomir Neumann.

- Powrót Donalda Tuska uspokoił wewnętrzne napięcia i dyskusje w partii. Zwarł szeregi w Platformie Obywatelskiej. Wcześniej nie mieliśmy sondażowego Eldorado. Tusk dał nam wiarę, nadzieje i przekonanie, że możemy wygrać wybory za dwa lata - dodał.

Dopytywany jakie rozwiązania Platforma Obywatelska planuje przedstawić przed wyborami odparł, że "nie chce jeszcze odkrywać wszystkich kart". - Naszym największym celem jest odsunięcie PiS od władzy - zaznaczył.