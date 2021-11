O kasacji do Sądu Najwyższego poinformował serwis Rzecznik Praw Obywatelskich: Biuletyn Informacji Publicznej RPO. Sprawa dotyczy trójki dziennikarzy telewizji ARTE oraz AFP, którzy zostali ukarani za złamanie zakazu i przebywanie w strefie stanu wyjątkowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich. Kasacja do Sądu Najwyższego w sprawie ukarania trójki dziennikarzy

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o uniewinnienie ukaranych. Jak informuje portal, RPO zaskarżył orzeczenie na podstawie art. 110 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

"Zarzucił mu rażące i mające istotny wpływ na treść wyroku naruszenie prawa materialnego, art. 23 ust. 1 pkt 7 ustawy z 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym - poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyny przypisane dziennikarzom nie wyczerpywały znamion tego wykroczenia." - podaje Biuletyn Informacji Publicznej.

W argumentacji RPO możemy przeczytać m.in., że zgodnie z rozporządzeniem prezydenta RP "zakaz przebywania dotyczy oznaczonych miejsc, obiektów i obszarów położonych na terenie objętym stanem wyjątkowym. Ponadto nie obowiązuje on przez cały czas trwania stanu wyjątkowego, lecz w "ustalonym czasie", a więc w czasie wyodrębnionym z czasu stanu wyjątkowego" orazoraz że Rada Ministrów "W rozporządzeniu powinna była jednak oznaczyć poszczególne miejsca, obiekty i obszary na obszarze objętym stanem wyjątkowym, w których obowiązuje zakaz przebywania", a także "Powinna była też w rozporządzeniu ustalić przedział czasowy, w którym obowiązuje zakaz przebywania w tych miejscach, obiektach oraz na wyodrębnionych obszarach".

Cała argumentacja Rzecznika Praw Obywatelskich znajduje się pod tym linkiem [TUTAJ].

Dziennikarze ukarani za przybywanie w strefie stanu wyjątkowego

Troje dziennikarzy (dwójka pracująca dla francusko-niemieckiej telewizji ARTE oraz dziennikarka AFP) we wtorek 28 września wjechała do strefy stanu wyjątkowego. Jak tłumaczyli, stracili orientacje i zrobili to przez pomyłkę podczas powrotu z nagrywania materiału o kryzysie migracyjnym - poinformowała Gazeta Wyborcza. Dziennikarze zostali ukarani przez sąd naganą.