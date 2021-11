Kiedy spadnie śnieg i gdzie możemy się go spodziewać? "W niedzielę zacznie sypać. I to konkretnie"

W tym tygodniu do kraju napłynie wilgotne powietrze, które przyniesie ochłodzenie oraz opady deszczu i śniegu. Już w nocy z poniedziałku na wtorek czekają nas minusowe temperatury.

Kiedy w Polsce pojawi się pierwszy śnieg?

Pierwszy śnieg może spaść już w tym tygodniu. - Już w niedzielę śnieg zacznie sypać, i to konkretnie - zaznaczyła w tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Natarcie zimy zacznie się na Śląsku. - A w nocy z niedzieli na poniedziałek oraz w poniedziałek sypać będzie na zachodzie i północy kraju - dodała synoptyczka.

Miejscami można spodziewać się również opadów deszczu ze śniegiem, a na nizinach krupy śnieżnej - podaje portal dobrapogoda24.pl. Natomiast prawdziwa zima ma pojawić się w kraju na przełomie listopada i grudnia. Na ten okres prognozowane są opady śniegu oraz minusowe temperatury zarówno w nocy, jak i w ciągu dnia.

Prognoza pogody na tydzień na 22-28 listopada

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikowali prognozę pogody na nadchodzący tydzień i zapowiedzieli opady śniegu w górach. "Miejscami popada mokry śnieg lub śnieg z deszczem. Noce będą chłodne, miejscami z lekkim mrozem do około -3 stopnie" - przekazali synoptycy.

W poniedziałek będzie pochmurno, a temperatura maksymalna w Polsce będzie wynosić od 2 stopni na północnym wschodzie do 7 na południowym zachodzie i południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. We wtorek na północy i w centrum przewidywany jest słaby deszcz, a na północnym wschodzie przelotne opady śniegu oraz śniegu z deszczem. Z kolei w środę deszcz pokropi tylko na wybrzeżu, a w czwartek bez opadów. Śnieg i deszcz powrócą do Polski w piątek, a w sobotę popada tylko nad morzem. W tym tygodniu termometry wskażą maksymalnie 10 stopni. W niedziele będzie pochmurno i z opadami śniegu, śniegu z deszczem lub deszczu.

Opady śniegu będzie można obserwować w czasie rzeczywistym na mapie windy.com: