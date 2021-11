Lubelskie. Pijany kierowca holował pijanego kierowcę. Podróż skończyli uderzeniem w autobus

Niebezpieczna sytuacja miała miejsce we wsi Grabanów (woj. lubelskie) w sobotę 20 listopada około godziny 15. Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu - w czasie, gdy holujący kierowca wyjeżdżał z bocznej ulicy. Jak informuje lubelska policja, holowany pojazd nie wyrobił się na zakręcie, przez co doszło do zderzenia z jadącym z naprzeciwka autobusem komunikacji miejskiej. Opel uderzył wówczas w jego bok.

Lubelskie. Pijany holował pijanego - zderzyli się z autobusem

O kolizji została powiadomiona bialska policja. Gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce, okazało się, że obaj kierowcy są nietrzeźwi. Podczas badania na obecność alkoholu, holujący kierowca miał 1,2 promila w wydychanym powietrzu, z kolei mężczyzna w holowanym aucie miał ponad 3 promile.

"Nie byłoby w tej kolizji nic nadzwyczajnego gdyby nie fakt, że za zarówno "za kółkiem" holującego auta, jak i tego holowanego, siedzieli pijani kierowcy. 26-latek z bmw "wydmuchał" 1,2 promila, zaś 47-latek z opla - ponad 3 promile" - komentują policjanci.

Holowany pojazd uderzył w autobus. Kierowcom zostało zatrzymane prawo jazdy

Jak przekazała komisarz Anna Kamola z lubelskiej policji, kierującym pod wpływem alkoholu mężczyznom zostało zatrzymane prawo jazdy. Poniosą oni także prawne konsekwencje w związku z zaistniałą sytuacją.