Straż Graniczna o kolejnym incydencie na granicy. "Migranci publikują informacje o nowej lokalizacji"

"Białoruś. Migranci na swoich czatach publikują teraz informacje o nowej lokalizacji - lesie w pobliżu przejścia granicznego Pieszczatka w obwodzie brzeskim. Polskie służby graniczne poinformowały, że wczoraj na tym terenie miała miejsce próba przebicia się przez granicę białorusko-polską" - napisała w niedzielę na Twitterze Hanna Liubakova, białoruska dziennikarka.

REKLAMA

Zobacz wideo 2 tysiące migrantów w białoruskim magazynie. Wielu dzieciom zabrakło miejsca. "Jest za zimno..."

Straż Graniczna: 150 próbowało przedrzeć się do Polski

Na załączonym nagraniu widzimy niewielkie obozowisko (lub jego fragment) i grupę ludzi wokół ogniska.

Więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl.

W niedzielę Straż Graniczna informowała o próbie przekroczenia granicę prze grupę ok. 100 "bardzo agresywnych cudzoziemców". Jak podawała SG, miało to miejsce na odcinku ochranianym przez placówkę w Czeremsze.

Z kolei w poniedziałek SG poinformowała, że dzień wcześniej grupa 150 cudzoziemców "próbowała wedrzeć się na terytorium Polski". "Atak na polską granice nadzorowany był przez białoruskie służby" - napisali strażnicy. Na wideo widać dużą grupę ludzi siedzącą na ziemi. Do zdarzenia doszło na odcinku ochranianym przez placówkę w Dubiczach Cerkiewnych.

Wojna o ekogroszek. Dlaczego górnicy chcą za wszelką cenę bronić rakotwórczego węgla?

Grupa Granica apeluje

Aktualny kryzys migracyjny wywołał i eskaluje reżim Aleksandra Łukaszenki i podległe mu służby. Celem tych działań jest destabilizacja sytuacji w Polsce, wywarcie politycznego nacisku na całą Unię Europejską. W obliczu realnej groźby pogorszenia sytuacji na polsko-białoruskiej granicy publikujemy:

Apel Grupy Granica o utworzenie korytarza humanitarnego

W związku z rosnący ryzykiem eskalacji przemocy na granicy polsko-białoruskiej Grupa Granica wystosowała apel do instytucji krajowych i międzynarodowych, w tym ONZ, Rzecznika Praw Obywatelskich czy OBWE. Działacze apelują o monitorowanie sytuacji i wywieranie nacisku na polskie władze, aby te natychmiast zapewniły na granicy pomoc humanitarną i medyczną. Zaapelowano również do rządu o utworzenie korytarza humanitarnego.

Zamiast nielegalnych wywózek, przemocy i ignorowania kryzysu humanitarnego domagamy się ochrony życia i zdrowia, sprzeciwu wobec tortur oraz ochrony i respektowania praw osób migrujących. Mamy jako państwo obowiązek zapewnić pomoc osobom wykorzystywanym przez reżim Łukaszenki - ochronę międzynarodową dla osób uciekających przed przemocą, prześladowaniami czy wojną, a dla pozostałych bezpieczny powrót do domu. To nie tylko nakaz moralny, ale też obowiązek wynikający z prawa międzynarodowego.

W obliczu realnej groźby eskalacji sytuacji na granicy apelujemy do rządzących oraz do Straży Granicznej, MSWiA oraz Wojsk Obrony Terytorialnej o przestrzeganie podstawowych zasad humanitaryzmu, podjęcie działań mających na celu ratowanie życia i zdrowia osób migrujących, czyli kobiet, dzieci, osób starszych i mężczyzn, które uciekają z krajów objętych konfliktami, prześladowaniami i destabilizacją.

Na granicy Polski nie może dochodzić do przemocy ani przypadków naruszenia praw człowieka, które obserwujemy od tygodni. Bezpieczna granica to taka, na której osoby migrujące mogą liczyć na ochronę. To taka, na której nikt nie umiera.