"Rób, jak uważasz", "Ja już będę spadał". W spocie pomorskiej policji umiera antyszczepionkowiec

Czwarta fala pandemii wciąż się rozpędza - co kilka dni w Polsce odnotowywanych jest coraz więcej zachorowań (w poniedziałek 22 listopada to 12 tys. zakażeń, a w ostatni piątek - ponad 23 tys.) i zgonów, choć eksperci podkreślają, że szczyt zakażeń jeszcze przed nami. Mimo to wiele osób wciąż nie traktuje poważnie ostrzeżeń, które obok szczepień mają zapewnić obywatelom bezpieczeństwo przed zakażeniem. Rząd również nie podejmuje żadnych dodatkowych działań dot. wprowadzenia restrykcji.

Pomorscy policjanci nagrali film z przesłaniem. Ma skłonić do przestrzegania obostrzeń

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku realizują kampanię społeczną "Młodość nie zwalnia z myślenia". W wyreżyserowanym nagraniu pokazano, jak może skończy się niestosowanie do obostrzeń pandemicznych. Najpierw widzimy dialog policjantów z mężczyzną, który odmawia założenia maseczki i mówi, że "nie ma żadnej pandemii". Potem w spocie pojawia się policjant, który mówi: - Miała być to kampania społeczna, to musi być i apel. Rób, jak uważasz, przecież i tak przeczytałeś w internecie, że "pandemii nie ma". Ale wiesz co, spotkajmy się z Robertem. On też tak twierdził.

Następnie kamera przenosi się do szpitalnej sali - pod aparaturą leży ten sam mężczyzna. - To co, piąteczka? Ja już będę spadał - mówi policjant do mężczyzny i wychodzi z sali. Ten nie reaguje. Na końcu materiału bohater nagrania umiera.

- Materiał kończy się brutalnie, ale tak możemy dotrzeć do szerszej grupy odbiorców. (...) Każda podjęta decyzja wiąże się z konsekwencjami i jak to mówią ludzie młodzi, trzeba te konsekwencje "przyjąć na klatę" - tak w rozmowie z Onetem podsumował akcję funkcjonariusz z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku Michał Sienkiewicz.

W spocie policjanci przypominają o przestrzeganiu obostrzeń - zakrywaniu ust i nosa w zamkniętych przestrzeniach publicznych i ostrzegają, że mandat za brak maseczki to najmniejszy problem, jaki może spotkać sceptyka szczepień i restrykcji sanitarnych. Nagranie można zobaczyć poniżej:

"Rób, jak uważasz, ale pamiętaj" - nowa kampania społeczna policji

"We wszystkich serwisach informacyjnych lekarze, naukowcy, specjaliści mówią, o tym jak istotne są podstawowe zasady bezpieczeństwa związane z obostrzeniami covidowymi. Mimo to w ciągu dwóch ostatnich tygodni policjanci ukarali mandatami karnymi ponad 2 tys. osób za niezakrywanie ust i nosa maseczką w obiektach zamkniętych" - czytamy w komunikacie pomorskiej policji.

"Ty też uważasz, że nie zachorowałeś i nie zachorujesz?! Pandemia nie istnieje, a szczepienia to najgorsze zło? Skąd pewność, że Ty albo ktoś z Twoich bliskich nie zachoruje i przebieg jego choroby nie będzie poważny? Nie bądź egoistą, stosuj zasady, noś maseczkę, dezynfekuj dłonie, zachowuj dystans społeczny!" - apelują policjanci z Gdańska.