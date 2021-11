Zagraniczny dziennikarz zatrzymany na granicy. "Szukamy osób, które wyglądają jak on"

Zobacz wideo 2 tysiące migrantów w białoruskim magazynie. Wielu dzieciom zabrakło miejsca. "Jest za zimno..."

Assed Baig jest dziennikarzem Al Jazeery urodzonym w Birmingham. W zeszły piątek, 12 listopada, zamieścił na Twitterze nagrania z polsko-białoruskiej granicy. Jak poinformował, został zatrzymany przez "żołnierzy", którzy mówili, że "szukają osób, które wyglądają jak on". Assed Baig pokazał im paszport oraz legitymację dziennikarską. Dodał, że została wezwana również Straż Graniczna, która miała sprawdzić jego brytyjski paszport. - Wciąż jesteśmy przez nich zatrzymani - mówi, pokazując pograniczników.

W końcu dokument został zwrócony dziennikarzowi. - Powinienem powiedzieć, że mój operator jest Włochem. Nie pyta się go tak często o dowód tożsamości, a kiedy jest o niego proszony, nie sprawdzają go tak długo, jak robią to z moim paszportem - dodał Assed Baig.

Najnowsze dane Straży Granicznej

W niedzielę Straż Graniczna poinformowała o dwóch masowych próbach nielegalnego przekroczenia granicy polsko - białoruskiej. Ewelina Szczepańska z Komendy Głównej SG mówiła, że do największej próby doszło w okolicach Czeremchy. Jak podkreśliła, grupa około stu migrantów była wspierana przez białoruskie służby. - Rzucano kamieniami, ale ta próba została udaremniona - poinformowała.

Kolejna próba nielegalnego przekroczenia granicy miała miejsce w okolicach placówki Straży Granicznej w Mielniku. Tam grupa kilkunastu cudzoziemców również rzucała kamieniami, a także używała narzędzi do cięcia metalu. W wyniku tej próby przedarcia się został zniszczony wojskowy pojazd.

W sobotę odnotowano 208 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Straż Graniczna wydała 31 postanowień o opuszczeniu terytorium Polski. Zatrzymano jednego migranta, a pozostałym próbom zapobieżono.

Apel Grupy Granica

Aktualny kryzys migracyjny wywołał i eskaluje reżim Aleksandra Łukaszenki i podległe mu służby. Celem tych działań jest destabilizacja sytuacji w Polsce, wywarcie politycznego nacisku na całą Unię Europejską. W obliczu realnej groźby pogorszenia sytuacji na polsko-białoruskiej granicy publikujemy:

Apel Grupy Granica o utworzenie korytarza humanitarnego

W związku z rosnący ryzykiem eskalacji przemocy na granicy polsko-białoruskiej Grupa Granica wystosowała apel do instytucji krajowych i międzynarodowych, w tym ONZ, Rzecznika Praw Obywatelskich czy OBWE. Działacze apelują o monitorowanie sytuacji i wywieranie nacisku na polskie władze, aby te natychmiast zapewniły na granicy pomoc humanitarną i medyczną. Zaapelowano również do rządu o utworzenie korytarza humanitarnego.

Zamiast nielegalnych wywózek, przemocy i ignorowania kryzysu humanitarnego domagamy się ochrony życia i zdrowia, sprzeciwu wobec tortur oraz ochrony i respektowania praw osób migrujących. Mamy jako państwo obowiązek zapewnić pomoc osobom wykorzystywanym przez reżim Łukaszenki - ochronę międzynarodową dla osób uciekających przed przemocą, prześladowaniami czy wojną, a dla pozostałych bezpieczny powrót do domu. To nie tylko nakaz moralny, ale też obowiązek wynikający z prawa międzynarodowego.

W obliczu realnej groźby eskalacji sytuacji na granicy apelujemy do rządzących oraz do Straży Granicznej, MSWiARP oraz Wojsk Obrony Terytorialnej o przestrzeganie podstawowych zasad humanitaryzmu, podjęcie działań mających na celu ratowanie życia i zdrowia osób migrujących, czyli kobiet, dzieci, osób starszych i mężczyzn, które uciekają z krajów objętych konfliktami, prześladowaniami i destabilizacją.

Na granicy Polski nie może dochodzić do przemocy ani przypadków naruszenia praw człowieka, które obserwujemy od tygodni. Bezpieczna granica to taka, na której osoby migrujące mogą liczyć na ochronę. To taka, na której nikt nie umiera.