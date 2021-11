Kryzys na granicy z Białorusią. SG: Grupa agresywnych cudzoziemców próbowała wedrzeć się do Polski

Strażnicy graniczni odnotowali w sobotę 208 prób nielegalnego przekroczenia granicy Polski z terytorium Białorusi. Funkcjonariusze zatrzymali jednego nielegalnego imigranta - obywatela Iraku. Wydano 31 postanowień o opuszczeniu terytorium Polski - informuje straż graniczna na Twitterze.

Straż Granicza: Grupa agresywnych cudzoziemców próbowała wedrzeć się do Polski

Z informacji wynika ponadto, że wczoraj na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w "Czeremsze grupa około 100 bardzo agresywnych cudzoziemców", przywiezionych pod granicę przez służby białoruskie, siłowo próbowała wedrzeć się do Polski. Służby zapobiegły sforsowaniu granicy.

Z kolei podlaska policja podaje, że w sobotę funkcjonariusze zatrzymali "pięć osób w związku z pomocnictwem przy nielegalnym przekraczaniu granicy". "Chcieli przewieźć 15 osób, które nielegalnie przekroczyły granicę" - informuje policja.

Od początku kryzysu migracyjnego policja zatrzymała ok. 300 osób, które pomagały nielegalnie przekraczać granicę.

Mateusz Morawiecki w Tallinie. "Jesteśmy gotowi na zastosowanie drabinki eskalacyjnej"

W niedzielę premier Mateusz Morawiecki odbył konsultacje z szefową estońskiego rządu Kają Kallas w sprawie sytuacji na wschodniej granicy.

Po spotkaniu z premier Estonii Kają Kallas szef rządu stwierdził, że Polska poradziła sobie z obroną zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Zwrócił też uwagę na to, że działania służb białoruskich mogą prowadzić do eskalacji kryzysu. - Dlatego my, po naszej stronie, też jesteśmy gotowi na zastosowanie tej drabinki eskalacyjnej, czyli zamykanie kolejnych przejść, zamykanie możliwości tranzytowych i handlowych po to, aby wywrzeć gospodarczą presję na reżim Łukaszenki - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Od spotkania w Tallinie premier rozpoczął konsultacje z szefami rządów krajów bałtyckich, poświęcone kryzysowi na wschodniej granicy Unii Europejskiej. Po południu Mateusz Morawiecki będzie rozmawiał z łotewskim premierem Krisjanisem Karinsem. Wcześniej szef polskiego rządu odwiedzi Wilno, gdzie spotka się z premier Ingridą Šimonyte.

Apel Grupy Granica

Aktualny kryzys migracyjny wywołał i eskaluje reżim Aleksandra Łukaszenki i podległe mu służby. Celem tych działań jest destabilizacja sytuacji w Polsce, wywarcie politycznego nacisku na całą Unię Europejską. W obliczu realnej groźby pogorszenia sytuacji na polsko-białoruskiej granicy publikujemy:

Apel Grupy Granica o utworzenie korytarza humanitarnego

W związku z rosnący ryzykiem eskalacji przemocy na granicy polsko-białoruskiej Grupa Granica wystosowała apel do instytucji krajowych i międzynarodowych, w tym ONZ, Rzecznika Praw Obywatelskich czy OBWE. Działacze apelują o monitorowanie sytuacji i wywieranie nacisku na polskie władze, aby te natychmiast zapewniły na granicy pomoc humanitarną i medyczną. Zaapelowano również do rządu o utworzenie korytarza humanitarnego.

Zamiast nielegalnych wywózek, przemocy i ignorowania kryzysu humanitarnego domagamy się ochrony życia i zdrowia, sprzeciwu wobec tortur oraz ochrony i respektowania praw osób migrujących. Mamy jako państwo obowiązek zapewnić pomoc osobom wykorzystywanym przez reżim Łukaszenki - ochronę międzynarodową dla osób uciekających przed przemocą, prześladowaniami czy wojną, a dla pozostałych bezpieczny powrót do domu. To nie tylko nakaz moralny, ale też obowiązek wynikający z prawa międzynarodowego.

W obliczu realnej groźby eskalacji sytuacji na granicy apelujemy do rządzących oraz do Straży Granicznej, MSWiARP oraz Wojsk Obrony Terytorialnej o przestrzeganie podstawowych zasad humanitaryzmu, podjęcie działań mających na celu ratowanie życia i zdrowia osób migrujących, czyli kobiet, dzieci, osób starszych i mężczyzn, które uciekają z krajów objętych konfliktami, prześladowaniami i destabilizacją.

Na granicy Polski nie może dochodzić do przemocy ani przypadków naruszenia praw człowieka, które obserwujemy od tygodni. Bezpieczna granica to taka, na której osoby migrujące mogą liczyć na ochronę. To taka, na której nikt nie umiera.