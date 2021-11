Sylwetkę księdza przedstawił ks. dr hab. Damian Bednarski, postulator procesu beatyfikacyjnego. Przypomniał, że młody kapłan po wybuchu wojny na terenie Rudy Śląskiej poznał dramatyczną sytuację polskich rodzin i postanowił im pomóc. Przypomniał, że młody Jan Macha był torturowany przez gestapowców, a mimo to przebaczał oprawcom i podtrzymywał na duchu współwięźniów. Został skazany na karę śmierci, oskarżono go o pomoc polskim rodzinom i szkodzenie narodowi niemieckiemu.

REKLAMA

Jedną z relikwii, które były niesione w trakcie procesji jest zakrwawiona chusteczka ks. Machy, którą gestapowcy przekazali rodzinie po wykonanym wyroku śmierci. Jest nią też różaniec wykonany własnoręcznie przez duchownego z więziennego siennika.

Ksiądz Macha będzie patronem m.in. Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Liturgiczne wspomnienie księdza męczennika będzie odbywało się 2 grudnia.

Zobacz wideo Jak wygląda walka z kryzysem klimatycznym na polskiej wsi?

Ks. Jan Macha błogosławionym

Ks. dr hab. Damian Bednarski, postulator procesu beatyfikacyjnego ks. Machy mówi, że był on od najmłodszych lat wyczulony na biedę. "Jego kolega z seminarium wspominał, że gdy tylko "Hanik" otrzymywał paczkę z Chorzowa Starego, dzielił się wszystkim co miał" - zaznacza. Wychowany w robotniczej rodzinie Jan Macha w 1934 r. wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. 25 czerwca 1939 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Objął stanowisko wikarego przy kościele parafialnym św. Józefa w Rudzie Śl. Tam rozwinął działalność charytatywną wśród rodzin polskich, dotkniętych skutkami i okupacji - dodaje ksiądz Bednarski. "Docierali z żywnością, kartkami na jedzenie, pieniędzmi, robili to dyskretnie i pomagali bardzo wielu osobom" - stwierdza ks. Bednarski. Według szacunków historyków w kręgu oddziaływania grupy, koordynowanej przez księdza Machę mogło być nawet kilka tysięcy ludzi organizujących pomoc.

5 września 1941 roku gestapo aresztowało księdza Machę na dworcu w Katowicach. Znalazło przy nim listę osób, którym pomagali, oraz inne dokumenty wskazujące, że zbierali pieniądze i przekazywali je potrzebującym. Lista była jednym z głównych dowodów w późniejszym śledztwie i procesie - dodaje ksiądz Bednarski.

Ksiądz Macha po miesiącach ciężkiego więzienia, mimo starań rodziny, został stracony na gilotynie 3 grudnia 1942 roku. W ostatnim czasie przed śmiercią pisał do bliskich listy. "Jest w nich wiele pokoju, zatroskania o bliskich, powierzenie się Bogu i jego woli. Pisze, że umiera z czystym sumieniem, że mimo śmierci w młodym wieku, osiągnął swój cel" - dodaje ksiądz Bednarski.

Protest w Rotterdamie. Policja oddała strzały, w centrum stan wyjątkowy [ZDJĘCIA]

Proces beatyfikacyjny ks. Jana Machy rozpoczął się w 2013 r.

Na szczeblu diecezjalnym proces beatyfikacyjny ks. Jana Machy rozpoczął się w 2013 r. i trwał do 5 września 2015 roku. Następnie dokumentacja została złożona w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. 16 marca 2016 akta sprawy zostały publicznie otwarte i rozpoczął się etap rzymski procesu beatyfikacyjnego. Dekret potwierdzający męczeństwo sługi Bożego ks. Jana Franciszka Machy, kapłana archidiecezji katowickiej, papież Franciszek zatwierdził 28 listopada 2019 roku.

W katowickiej katedrze zgromadzi się 3 tysiące osób, w tym 40 biskupów i 400 księży. Przyszły błogosławiony ma zostać ustanowiony patronem m.in. Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Liturgiczne wspomnienie ks. Machy będzie odbywało się 2 grudnia.

Koniec wizyty Reyndersa w Polsce. Twitter kpi z prezentu od Ziobry