Szczepienia przeciwko grypie będą darmowe dla pełnoletnich. Resort zdrowia zmienia rozporządzenie

Darmowe szczepienie przeciwko grypie przysługiwało do tej pory m.in. osobom powyżej 75. roku życia, medykom, farmaceutom, nauczycielom akademickim lub pacjentom zakładów opiekuńczo-leczniczych.

REKLAMA

Jak podaje rmf24.pl, rząd zdecydował się rozszerzyć liczbę osób uprawnionych do bezpłatnej szczepionki, ponieważ do tej pory z 3 mln osób, które mogły z niej skorzystać, zaszczepiło się jedynie 250 tys.

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

"To mniej niż 10 procent, a mowa jest o grupach ryzyka. Tymczasem magazyny są pełne preparatu" - wskazuje rmf24.pl.

Zobacz wideo "Już żyjemy w początkach kryzysu klimatycznego"

Szczepienia na grypę refundowane dla wszystkich dorosłych

Jak przekazali przed kilkoma dniami przedstawiciele Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, "poziom wyszczepienia przeciw grypie w polskim społeczeństwie od ostatnich pięciu sezonów systematycznie rośnie".

"W sezonie 2019/20 zaszczepionych było 4,12 proc. rodaków, w kolejnym sezonie zaś już 6,03 proc. Możemy prognozować, że jeśli wszystkie szczepionki, które dotrą w tym roku do Polski, zostaną wykorzystane, to zaszczepionych będzie już ponad 10 proc. społeczeństwa" - stwierdzono.

Grypa. Pacjenci wykupują szczepionki. MZ: do aptek trafi 5-krotnie więcej

Z kolei jak wskazuje rząd na stronie Pacjent.gov.pl, "szczepienie przeciwko grypie nie chroni w 100 proc. przed zachorowaniem, ale dzięki niemu, nawet w przypadku wystąpienia choroby, jej przebieg będzie łagodniejszy".

"Po podaniu szczepionki odporność rozwija się w ciągu dwóch–trzech tygodni i utrzymuje się 6–12 miesięcy. Przez dwa dni po szczepieniu możesz mieć miejscowe zaczerwienienie i ogólne złe samopoczucie, które mijają samoistnie" - czytamy.

"Ponieważ wirus grypy szybko się zmienia, co roku szczepionka ma nieco inny skład. Jest on opracowywany w oparciu o nowe szczepy wirusa, które wywołują grypę w danym sezonie. Dlatego szczepić się należy co rok" - zalecają przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i NFZ.