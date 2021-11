Pogoda na weekend 20-21 listopada. Pochmurna sobota i opady deszczu w niedzielę

W weekend 20 i 21 listopada synoptycy przewidują w większości miejsc w kraju duże zachmurzenie oraz opady deszczu. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze utrzymujący się silny wiatr, który zacznie słabnąć dopiero od niedzieli 21 listopada.

Pogoda na 20 listopada. Zachmurzenie i silny wiatr na północy Polski

W sobotę 20 listopada zdecydowanie najchłodniej będzie na północy oraz we wschodniej części kraju, gdzie średnia temperatura wyniesie ok. 10 stopni. W Polsce centralnej oraz na południu termometry pokażą od 10 do 13 stopni.

Synoptycy ostrzegają także przed silnym wiatrem, który w porywach może osiągnąć na północy do 90 km/h, z kolei w Polsce centralnej do 60 km/h. Najmocniej będzie wiało w nocy z 19 na 20 listopada oraz w sobotę 20 listopada w godzinach popołudniowych. W ten dzień wystąpić mogą również niewielkie opady deszczu na północnym wschodzie w województwie podlaskim oraz nieco niżej w lubelskim.

Pogoda na niedzielę 21 listopada. Opady deszczu i słońce na południu kraju

W niedzielę na słoneczną pogodę z niewielkim i przejściowym zachmurzeniem może liczyć południowa część Polski, a także województwo opolskie. Na pozostałym obszarze kraju w ten dzień na niebie będzie utrzymywało się duże zachmurzenie z możliwością ukazania się słońca wyłącznie na wschodzie Polski.

Największe opady deszczu wystąpią w województwie podlaskim. Poza tym, deszcz spadnie również w Polsce południowej, centralnej oraz zachodniej. To również dzień, w którym temperatura spadnie o kilka stopni, a w poniedziałek 22 listopada jej średnia w całym kraju wyniesie zaledwie ok. 6 stopni.