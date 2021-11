Alert RCB dla dwóch województw. "Możliwe utrudnienia komunikacyjne i przerwy w dostawie prądu"

"Uwaga! Dziś i w nocy możliwy silny wiatr (19/20.11). Możliwe utrudnienia komunikacyjne i przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz wolno stojące rzeczy" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

RCB ostrzega przed silnym wiatrem nad morzem

Mieszkańcy województwa pomorskiego oraz północnej części zachodniopomorskiego otrzymali SMS-y informujące o możliwych silnych wiatrach, które mogą utrudnić komunikację oraz spowodować przerwy w dostawie prądu. Rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski przekazał w piątek Informacyjnej Agencji Radiowej, że wiatr na Pomorzu może osiągnąć prędkość nawet do 100 km/h.

"Jeśli nie musimy wychodzić, to zostańmy w domu. W taką pogodę możemy spodziewać się utrudnień komunikacyjnych. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza podczas wyjeżdżania z lasu, tunelu czy innej przestrzeni osłoniętej przez wiatr, ponieważ zaskakujący podmuch boczny może przesunąć samochód na drugi pas, albo zmieść go do rowu" - ostrzegał cytowany przez IAR Grzegorz Walijewski.

IMGW ostrzega przed sinym wiatrem. Alerty wydano dla kilku województw

Synoptycy z IMGW wydali ostrzeżenie drugiego stopnia dla województwa pomorskiego. Prognozowany jest tam wiatr o średniej prędkości od 45 km/h do 60 km/h, w porywach do 100 km/h. Alert obowiązuje do piątku od godziny 12 do sobotniego poranka.

Ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem wydano dla województwa:

zachodniopomorskiego (północna część) - obowiązuje od piątku od godz.12 do soboty do godz. 6,

kujawsko-pomorskiego - ważny od piątku od godz.19 do soboty do godz. 4,

łódzkiego - obowiązuje od piątku od godz.20 do soboty do godz. 4,

warmińsko-mazurskiego - obowiązuje od piątku od godz.16 do soboty do godz. 6,

podlaskiego - ważny od piątku od godz.16 do soboty do godz. 6,

mazowieckiego (z wyłączeniem południowej części) - obowiązuje od piątku od godz.19 do soboty do godz. 4,

lubelskiego (północna część) - obowiązuje od piątku od godz.19 do soboty do godz. 4.

W tych regionach synoptycy IMGW prognozują "wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 30 km/h, w porywach do 80 km/h".

