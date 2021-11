Kryzys migracyjny. Estonia odpowiedziała na apel i wyśle wojska do Polski

Deklaracje wysłania do Polski swoich żołnierzy zapowiedziała już w czwartek 18 listopada Wielka Brytania na konferencji prasowej w Bemowie Piskim. Jak wynika z najnowszych informacji, dołączyła do niej również Estonia, która zapowiedziała wysłanie do Polski ok. stu żołnierzy.

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Estonia zapowiedziała wysłanie żołnierzy

Estonia wyśle do Polski około stu żołnierzy, którzy pomogą na granicy polsko-białoruskiej - przekazał w piątek 19 listopada Kalle Laanet, estoński minister obrony. Jak podała Informacyjna Agencja Radiowa, jest to odpowiedź na prośbę Warszawy o udzielenie pomocy.

- Wcześniej Polska zabiegała jedynie o wsparcie polityczne, ale teraz zwróciła się do nas również o wsparcie praktyczne - przekazał szef resortu obrony, cytowany przez TVP Info. Do Polski ma dotrzeć jednostka sił Zbrojnych z Estonii, składająca się z żołnierzy służby czynnej, rezerwistów oraz jednostki żandarmerii wojskowej. Poza tym, do kraju mają zostać przysłane także estońskie drony.

Portal informuje również, że estońscy żołnierze wjadą do Polski już w weekend 20 listopada, a także z początkiem kolejnego tygodnia.

"Nieszczęśliwe zdarzenie" na granicy. Nie żyje polski żołnierz

Z kolei Ben Wallace, sekretarz obrony Wielkiej Brytanii w trakcie spotkania z Mariuszem Błaszczakiem, mówił o wysłaniu brytyjskich żołnierzy inżynieryjnych. Jak przekazał portal Wirtualna Polska, Wallace zabrał głos w tej sprawie również dla stacji BBC. Powiedział wówczas "Wyślemy kilku Królewskich Inżynierów, czyli część Armii przeznaczoną do budowy ogrodzeń, dróg czy stawiania infrastruktury". Sekretarz obrony powiedział także, że zamierzają wykorzystać część sił, którymi dysponują do pomocy Polsce i potencjalnie innym państwom bałtycki, w zabezpieczeniu granicy.

Mariusz Błaszczak o spotkaniu z brytyjskim sekretarzem obrony: To bardzo dobry znak

Premier na granicy. "Jest poszukiwanie słabych punktów" [ZDJĘCIA]

Deklarację pomocy ze strony Wielkiej Brytanii skomentował minister obrony narodowej Polski.

- Dziękuję za to, że możemy liczyć na Wielką Brytanię, za jej zaangażowanie w wyzwania, które stoją przed nami. Takim wyzwaniem jest sytuacja na polsko-białoruskiej granicy. Przed chwilą miałem przyjemność podpisania razem z sekretarzem obrony Wielkiej Brytanii dokumentu, który stanowi deklarację intencji dotyczącą współpracy przemysłowej w sprawie budowy nowoczesnej broni. Myślę, że to bardzo dobry znak naszej współpracy polsko-brytyjskiej - powiedział Błaszczak.