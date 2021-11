Abp Gądecki ofiarował tacę uchodźcom. Skandaliczna reakcja Ziemkiewicza: Teraz nie, szlaban, sorry

Arcybiskup Stanisław Gądecki 8 listopada zaapelował do wiernych o to, by w najbliższą niedzielę składali ofiary na tacę dla potrzebujących pomocy uchodźców. Nie spodobało się to jednak prawicowemu publicyście Rafałowi Ziemkiewiczowi, który stwierdził, że nie wesprze zbiórki na migrantów.

3 fot. Kuba Ociepa / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl