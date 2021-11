Lublin. Dentysta podczas wizyt gwałcił pacjentki, zmuszając je do seksu oralnego. Policja szuka jego ofiar

Do napaści dochodziło w gabinecie Grzegorza T.. Pierwszą kobietą, która zgłosiła gwałt była 24-latka napastowana przez dentystę w sierpniu 2021 roku.

Zgłosiły się dwie kolejne kobiety zgwałcone przez dentystę

Lubelscy funkcjonariusze poszukują kobiet, które padły ofiarą 54-letniego dentysty. Jak informuje "Dziennik Wschodni", na policję zgłosiły się już dwie kobiety. - Z ich relacji wynika, że do napastowania doszło w praktycznie identycznych okolicznościach co w sierpniu, kiedy stomatolog zaatakował 24-letnią pacjentkę - przekazał kom. Kamil Gołębiowski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Jak udało się ustalić lubelskim policjantom, kobieta została zgwałcona podczas wizyty, kiedy siedziała na fotelu dentystycznym. - W trakcie zabiegu dentystycznego 54-latek zaczął zachowywać się dziwnie. W pewnym momencie opuścił fotel pacjentki i przemocą dokonał ingerencji w jej sferę intymną - relacjonował w sierpniu kom. Kamil Gołębiowski. Mężczyzna miał zmusić kobietę do seksu oralnego. Pacjentce dopiero po chwili udało się uwolnić i wybiec z gabinetu. Niezwłocznie zawiadomiła o zdarzeniu policję, a dentysta został zatrzymany. Prokuratura postawiła mu zarzut gwałtu, jednak Grzegorz T. nie przyznał się do winy. Obecnie lubelski stomatolog przebywa w areszcie. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.

Dentysta mógł gwałcić pacjentki w różnych częściach województwa

Jak informują policjanci, ofiarami dentysty mogły być kobiety mieszkające w różnych częściach województwa lubelskiego. Mężczyzna przyjmował pacjentów w Lublinie oraz w powiecie chełmskim. Funkcjonariusze nadal poszukują kobiet, które zostały wykorzystane przez Grzegorza T.. Osoby pokrzywdzone lub posiadające informacje na ten temat proszone są o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komendy Miejskiej Policji w Lublinie przy ulicy Północnej 3 (pokój 191). Z policją można się skontaktować także telefoniczne, dzwoniąc pod numer: 47 811 57 27. Należy powołać się na numer sprawy RSD-181/21.

