To był wyjątkowo przygnębiający widok. Powybijane szyby, urwane lusterka, przecięte opony i uszkodzone reflektory - tak wyglądały samochody należące do medyków ratujących życie migrantom na Podlasiu. Do ataku doszło w nocy w miejscowości Świnoroje (powiat hajnowski).

Policja zatrzymała trzy osoby ws. zniszczenia aut Medyków na granicy

Łącznie uszkodzonych zostało pięć aut - cztery należące do członków zespołu wolontariuszy Medycy na granicy i jeden należący do dokumentalisty, który współpracuje z ratownikami. auta mają powybijane szyby, potłuczone reflektory, zniszczoną karoserię. Jeden z wozów miał ślad po uderzeniu ciężkim, ostrym przedmiotem - być może siekierą.

Krupa: Są związani ze środowiskiem pseudokibiców

Jak poinformował Tomasz Krupa, rzecznik podlaskiej policji, śledczy zatrzymali w sprawie trzy podejrzane osoby: dwóch mężczyzn z wieku 23 i 25 lat oraz 23-letnią kobietę. - Wszyscy są mieszkańcami Białegostoku i są związani ze środowiskiem pseudokibiców - zaznacza podinsp. Krupa. Funkcjonariusze zabezpieczyli też telefony komórkowe, laptopy, maczety oraz noże, które mogły zostać użyte do uszkodzenia pojazdów.

Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty zniszczenia cudzego mienia. Grozi im do pięciu lat pozbawienia wolności. - Policjanci wystąpili z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy - zaznacza podinspektor Tomasz Krupa, cytowany przez TVN24.

Medycy na Granicy: Bezpieczeństwo naszych ludzi jest dla nas priorytetem

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wolontariusze zamierzali zakończyć swoją misję 15 listopada, kiedy to na ich miejsce przyjedzie zespół ratowniczy PCPM. W związku z atakiem ostatnie dyżury zostały jednak odwołane, a grupa poinformowała o zakończeniu swoich działań na granicy nieco wcześniej.

Obecnie trwają czynności policyjne wyjaśniające nocny atak. Nasz zespół dyżurny jest w nie zaangażowany, co uniemożliwia utrzymanie dalszej gotowości do interwencji. Zaraz po incydencie zwróciliśmy się o rekomendacje do ekspertów do spraw bezpieczeństwa. Zdecydowanie zalecili nam, by do czasu wyjaśnienia sprawy zawiesić dalsze działania

- przekazali. "Czekało na nas jeszcze około 40 godzin dyżuru do planowego terminu zakończenia akcji. Podjęliśmy decyzję o zamknięciu projektu już teraz. Bezpieczeństwo naszych ludzi jest dla nas priorytetem" - napisali w oświadczeniu medycy.

To nie pierwszy atak na pojazdy Medyków na granicy. Do podobnego incydentu doszło przed kilkoma dniami, kiedy z opon ambulansu Medyków na granicy zostało spuszczone powietrze. Z relacji medyków wynikało, że za incydentem mogli stać żołnierze (wskazywali, że osoby te miały przy sobie broń a - jak wskazywali - "rejestracja samochodu uzbrojonych mężczyzn zaczynała się od liter »UA« - to tablice, których używa Wojsko Polskie"), Ministerstwo Obrony Narodowej stanowczo jednak zaprzeczyło takim sugestiom.