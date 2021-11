MSWiA: "Polska może zamknąć przejście kolejowe w Kuźnicy". Jest data i warunek dla Białorusi

Generał Tomasz Praga wspomniał w liście do strony białoruskiej o wielu aktach agresji, do jakich doszło w ostatnim czasie w pobliżu przejścia granicznego w Kuźnicy. Ofiarami tych ataków byli funkcjonariusze polskich służb i żołnierze, strzegący polsko-białoruskiej granicy. Doszło tam między innymi do ataków przy użyciu kamieni i granatów hukowych, przy całkowitej bierności służb białoruskich.

Wizja wielkiej armii rozpływa się przy granicy z Białorusią

Strona polska oczekuje ustabilizowania sytuacji związanej z pobytem nielegalnych migrantów w pobliżu przejścia granicznego w Kuźnicy do niedzieli 21 listopada. W przypadku braku reakcji na ten apel, Polska - w obawie o bezpieczeństwo odbywającego się tam ruchu kolejowego i ryzyka związanej z tym katastrofy - wstrzyma ruch kolejowy przez przejście graniczne w Kuźnicy.

Zobacz wideo Widok na polsko-białoruską granicę z bezzałogowca Wojsk Obrony Terytorialnej

Kolejarze obawiają się jeździć przez granicę

Kwestia zaniechania przewozów przez granicę z Białorusią została również poruszona przez Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce. Związkowcy w obawie o osobiste bezpieczeństwo pracowników kolei zwrócili się do prezesa zarządu spółki PKP Cargo o pilną interwencję i zaniechanie realizacji przewozów przez granicę z Białorusią. Pismo to trafiło również do resortu infrastruktury i prezesa PKP SA.

Kolejny pogrzeb migranta w Bohonikach. Spoczął obok 19-letniego Ahmeda

W związku z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej, od 9 listopada do odwołania został zawieszony ruch graniczny na drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy. Znajduje się tam także kolejowe przejście graniczne, na którym nadal odbywa się ruch pociągów towarowych.

Większość tranzytu kolejowego, głównie z kontenerami z Chin, przechodzi przez przejście Brześć-Terespol, gdzie po polskiej stronie znajduje się terminal kolejowy Małaszewicze. Tranzyt towarów koleją, to jedno z ważniejszych źródeł dochodów białoruskich kolei.