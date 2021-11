Kolejny pogrzeb migranta w Bohonikach. Spoczął obok 19-letniego Ahmeda z Syrii

W czwartkowej ceremonii pogrzebowej uczestniczył m.in. przewodniczący gminy wyznaniowej w Bohonikach Maciej Szczęsnowicz, a także dziennikarze. Mężczyznę o nieustalonej tożsamości pochowano obok grobu, w którym spoczywał pochowany w poniedziałek 19-letni Ahmed z Syrii.

- W islamie tożsamość jest ważna, dopóki stąpamy po ziemi. To, co jest ważne w islamie, to że my, muzułmanie, nie upatrujemy w śmierci tragedii i nieszczęścia - mówił cytowany przez Onet.pl imam Aleksander Ali Bazarewicz.

- Nasza tradycja i przekaz mówią, że muzułmanina trzeba pochować na cmentarzu muzułmańskim. Najważniejsze, by godnie spoczęli na naszym cmentarzu - dodał.

W najbliższych dniach w Bohonikach dojdzie do kolejnego pogrzebu. Na tatarskim cmentarzu zostanie pochowany uchodźca z Iraku.

Apel Grupy Granica o utworzenie korytarza humanitarnego

W związku z rosnący ryzykiem eskalacji przemocy na granicy polsko-białoruskiej Grupa Granica wystosowała apel do instytucji krajowych i międzynarodowych, w tym ONZ, Rzecznika Praw Obywatelskich czy OBWE. Działacze apelują o monitorowanie sytuacji i wywieranie nacisku na polskie władze, aby te natychmiast zapewniły na granicy pomoc humanitarną i medyczną. Zaapelowano również do rządu o utworzenie korytarza humanitarnego.

"Zamiast nielegalnych wywózek, przemocy i ignorowania kryzysu humanitarnego domagamy się ochrony życia i zdrowia, sprzeciwu wobec tortur oraz ochrony i respektowania praw osób migrujących. Mamy jako państwo obowiązek zapewnić pomoc osobom wykorzystywanym przez reżim Łukaszenki - ochronę międzynarodową dla osób uciekających przed przemocą, prześladowaniami czy wojną, a dla pozostałych bezpieczny powrót do domu. To nie tylko nakaz moralny, ale też obowiązek wynikający z prawa międzynarodowego.

W obliczu realnej groźby eskalacji sytuacji na granicy apelujemy do rządzących oraz do Straży Granicznej, MSWiARP oraz Wojsk Obrony Terytorialnej o przestrzeganie podstawowych zasad humanitaryzmu, podjęcie działań mających na celu ratowanie życia i zdrowia osób migrujących, czyli kobiet, dzieci, osób starszych i mężczyzn, które uciekają z krajów objętych konfliktami, prześladowaniami i destabilizacją.

Na granicy Polski nie może dochodzić do przemocy ani przypadków naruszenia praw człowieka, które obserwujemy od tygodni. Bezpieczna granica to taka, na której osoby migrujące mogą liczyć na ochronę. To taka, na której nikt nie umiera."