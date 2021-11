Pogoda na dziś - piątek 19 listopada. Deszcz i duże zachmurzenie. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem

Na słoneczną pogodę mieszkańcy Polski będą musieli jeszcze trochę poczekać. W ciągu najbliższych dni w kraju przeważać będzie zachmurzenie i opady deszczu. W piątek do tego dołączy jeszcze silny wiatr, na który w szczególności powinni uważać wybierający się w góry oraz mieszkańcy północnej części Polski.

Pogoda na 19 listopada. Opadów deszczu uniknie wyłącznie zachodnia część kraju

W ten dzień opady deszczu pojawią się w większości miejsc w kraju. Najintensywniej będzie padało w godzinach porannych, zwłaszcza w południowej i południowo-wschodniej części Polski. Z kolei w województwach: mazowieckim, śląskim, dolnośląskim, warmińsko-mazurskim oraz pomorskim, deszcz powinien ustać już w godzinach popołudniowych.

Opadów deszczu mogą uniknąć mieszkańcy województwa lubuskiego, wielkopolskiego, a także zachodniopomorskiego. Tam istnieje również największa szansa w godzinach popołudniowych na pojawienie się słońca i jedynie częściowe zachmurzenie.

Prognoza pogody w piątek 19 listopada. Najcieplej w dolnośląskim i kujawsko-pomorskim

19 listopada najcieplej będzie w we Wrocławiu i Bydgoszczy, tam do 13 stopni. Niewiele chłodniej będzie również w województwach opolskim, łódzkim oraz mazowieckim, gdzie średnia temperatura wyniesie 12 stopni. Na północy w Trójmieście i Koszalinie ok. 11 stopni, z kolei w lubuskim i wielkopolskim 12 stopni. Na wschodzie kraju ok. 10 stopni. Najchłodniej tego dnia będzie w Zakopanem oraz Szklarskiej Porębie - 7 stopni.

pogoda 19.11.2021 Gazeta.pl

Meteorolodzy ostrzegają również w piątek przed silnym wiatrem, który w Polsce osiągnie prędkość w porywach ponad 50 km/h. Najsilniej będzie wiało w godzinach porannych oraz wieczornych. Szczególną ostrożność powinni zachować mieszkańcy północnej części kraju, tam w porywach do 80km/h.