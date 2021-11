Gniezno. Psychiatra miał przyjmować łapówki od skazanych. Miliony trzymał w reklamówce

Jak podaje Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, jakiś czas temu do funkcjonariuszy dotarły informacji, że jeden z lekarzy szpitala w Gnieźnie, za odpowiednią opłatą, umieszczał na oddziale psychiatrycznym osoby skazane. Istniało duże podejrzenie, że w ten sposób próbują one uniknąć więzienia.

Policja zatrzymała ordynatora szpitala w Gnieźnie. Grozi mu osiem lat więzienia

"Po zweryfikowaniu i potwierdzeniu tych podejrzeń funkcjonariusze skontaktowali się z prokuratorami Prokuratury Krajowej, która wszczęła śledztwo. Na podstawie zebranych materiałów dowodowych zaplanowano realizację sprawy" - czytamy dalej w komunikacie.

Kilka dni temu policjanci zatrzymali podejrzanego, który pracował jako ordynator oddziału psychiatrycznego szpitala w Gnieźnie. Podczas przeszukania jego domu funkcjonariusze znaleźli 1,2 mln złotych w gotówce. Z udostępnionego zdjęcia wynika, że pieniądze były przechowywane w foliowej reklamówce.

W sprawie zatrzymano także dwie inne osoby, które mają być zamieszane w ten proceder. Na podstawie zgromadzonych dowodów podejrzanym zostały postawione zarzuty. "Prokuratura Krajowa złożyła także do Sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie zatrzymanych. Sąd przychylił się do wniosku i cała trójka trafiła do aresztu. Za przestępstwo korupcyjne grozi kara do ośmiu lat więzienia" - podaje dalej KWP w Poznaniu.

Policja przypomina, że osoby, które wręczały łapówki, mogą uniknąć odpowiedzialności, jeśli same zgłoszą się do organów ściągania, zanim śledczy ustalą osoby, które brały udział w tym procederze.

Osoby, które chcą udzielić informacji w związku z tą sprawą, mogą zgłaszać się do Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 2 A albo do Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu przy ul. Solnej 10.

