Wypadek na A4. Zderzyło się pięć pojazdów, jeden z nich się zapalił

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na 57 km (na wysokości węzła Krzywa) A4 w kierunku Zgorzelca (woj. dolnośląskie). Na miejscu pracowały zastępy straży pożarnej. Jak informują służby, w wypadku na szczęście nikt nie ucierpiał.

A4. Zderzenie pięciu pojazdów i pożar ciężarówki

Do wypadku na A4 doszło po godzinie 17.00 w środę 17 listopada. Zderzyło się pięć samochodów ciężarowych oraz jeden osobowy. Wskutek wypadku, doszło do zapalenia się jednej z ciężarówek z ładunkiem. Jak się okazało, pojazd przewoził bloki aluminiowe, przez co na miejsce musiały zostać wezwane zastępy proszkowe oraz grupa chemiczna.

"Do zdarzenia zostały zadysponowane kolejne siły i środki. Z powodu przewożonego ładunku przez jedną z ciężarówek, która objęta była pożarem, zostały zadysponowane grupa chemiczna z Legnicy oraz dwa zastępy proszkowe jeden z Lwówka drugi z Bolesławca" - poinformowała Ochotnicza Straż Pożarna KSRG Różyniec na jednym z portali społecznościowych.

Utrudnienia w ruchu na trasie A4 w kierunku Zgorzelca

W związku z wypadkiem fragment trasy A4 w kierunku Zgorzelca został zablokowany na kilka godzin w środę 17 listopada. Służby zalecały wówczas objazd przez węzeł Krzywa.

Jak poinformował Polską Agencję Prasową dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratowniczej PSP we Wrocławiu, w wypadku nikt nie został poszkodowany.

