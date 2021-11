"Musimy brać na siebie ryzyko". Jak rząd tłumaczy brak obostrzeń przy wzroście zakażeń i zgonów?

Rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że rząd - mimo rosnącej liczby zakażeń - nie planuje wprowadzenia dodatkowych obostrzeń epidemicznych. Jak dodał, dotyczy to także szkół, które wciąż mają działać stacjonarnie. - Musimy brać na siebie to ryzyko - mówił. W środę poinformowano, że w ciągu ostatniej doby z powodu COVID-19 zmarło w Polsce 463 osób. W porównaniu do poprzedniego tygodnia to wzrost o 30 procent.

5 Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl