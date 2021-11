Pogoda na dziś - czwartek 18 listopada. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem

"W drugiej połowie tygodnia będzie więcej chmur i opadów oraz wzrośnie prędkość i porywistość wiatru. W górach pojawią się opady deszczu ze śniegiem i śniegu" - zapowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda na czwartek. Na termometrach do 10 stopni

W czwartek 18 listopada najcieplej będzie we Wrocławiu. Tam termometry wskażą 10 stopni. Jednego stopnia mniej mogą spodziewać się z kolei mieszkańcy Gdańska i Szczecina.

8 stopni w wielu regionach Polski - w Bydgoszczy, Poznaniu, Zielonej Górze, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie oraz Łodzi i Warszawie. 7 stopni wskażą termometry w Lublinie i Kielcach oraz w Białymstoku i Olsztynie.

Pogoda Fot. Gazeta.pl

Prognoza pogody. IMGW wydaje alerty na czwartek 18 listopada

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozę zagrożeń na najbliższe dni. Wynika z niej, że w czwartek 18 listopada w województwach zachodniopomorskim i pomorskim mogą pojawić się alerty pierwszego stopnia przed silnym wiatrem.

Przypominamy, że alert pierwszego stopnia przed silnym wiatrem zakłada możliwość wystąpienia wiatru o średniej prędkości 70-72 km/h lub porywów wiatru o prędkości 65-90 km/h. Jak podaje IMGW, w Karkonoszach porywy wiatru osiągać mogą do 140 km/h.

Nie zapowiada się na to, by pogoda w weekend uległa poprawie - będzie to raczej "kontynuacja pogody pochmurnej, deszczowej i bardzo wietrznej". Jak podaje IMGW, w piątek alerty mogą zostać wydane w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim. Z kolei w sobotę alert może objąć województwo zachodniopomorskie.