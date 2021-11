Warszawa. Otwarcie najdłuższego tunelu w Polsce opóźnia się. Zepsuty wentylator trafił do Portugalii

Otwarcie tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy na Ursynowie przekładano już kilka razy. "Gazeta Wyborcza" podaje, że urzędnicy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ws. otwarcia tunelu zabezpieczają się bezpiecznymi deklaracjami - "zakładają otwarcie" jeszcze przed nadejściem zimy.

Tunel na Ursynowie. Zepsuty wentylator znów opóźnił otwarcie tunelu. Naprawili go w Portugalii

Pod koniec października strażacy po raz drugi przeprowadzali testy tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy na Ursynowie. Wydali negatywną opinię ze względu na niedziałający wentylator awaryjny. System oddymiania podziemi nie działał całą mocą - podaje "Gazeta Wyborcza". - Powiem dyplomatycznie: ciągle czekamy na zawiadomienie, że w tunelu są gotowi do jego ponownych odbiorów. W tej chwili nie wiadomo, kiedy to się stanie - poinformowano w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka mazowieckiego oddziału GDDKiA w rozmowie z "Wyborczą" mówiła, że "aby przeprowadzić kontrolę, należy usunąć usterkę w wentylatorze i przeprowadzić jego testy".

Budową tunelu na Ursynowie zajmuje się jedno z większych przedsiębiorstw w branży budowlanej we Włoszech - firma Astaldi. Do tej pory w Polsce zrealizowała m.in. budowę centralnego odcinka II linii metra w Warszawie, S8 Polska oraz Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy.

Aleksandra Kralkowska z firmy Astaldi poinformowała "GW", że zepsuty wentylator pojechał do naprawy aż do Portugalii. - Nie jest to urządzenie, które można wymienić w supermarkecie - wyjaśniła. Dodała również, że wentylator został już naprawiony i wysłany z powrotem do Polski. - Zostanie ponownie zamontowany, przejdzie odpowiednie wewnętrzne testy, a pod koniec tego tygodnia, lub w przyszłym tygodniu, strażacy zostaną poproszeni o jego odbiór - poinformowała w środę (17 listopada) Kralkowska. Następnym krokiem będzie sprawdzenie dokumentacji i tunelu przez nadzór budowlany oraz oczekiwanie na decyzję wojewody o dopuszczeniu tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy na Ursynowie do użytku kierowców.

Nie tylko awaria wentylatora opóźnia otwarcie tunelu. A kierowcy się złoszczą

Tunel Południowej Obwodnicy Warszawy na Ursynowie miał być gotowy do odbioru w sierpniu tego roku. Mimo że jest listopad, wciąż jest niedostępny, a firma odpowiedzialna za tunel nadal wprowadza poprawki. - Nasze ekipy cały czas pracują nad instalacjami - powiedziała Aleksandra Kralkowska.

Kierowcy zaś złoszczą się na codzienne, uciążliwe korki na południu Warszawy, które tunel miał rozładować. Sugerują otwarcie choćby fragmentu drogi.

Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka mazowieckiego oddziału GDDKiA wyklucza jednak takie rozwiązanie: - Ze względu na wydane przez miasto warunki do zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu, które mówią o dopuszczeniu do użytku tunelu wraz z terenem nad nim - wyjaśnia.

Tunel to element ostatniego odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy. Ta z kolei jest częścią autostrady A2 między zachodnią granicą państwa a - docelowo - wschodnią.