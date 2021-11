Śledztwo po zamieszkach na granicy z Białorusią. Jest informacja o rannym policjancie

W środę 17 listopada rano Straż Graniczna przekazała, że ostatniej doby odnotowano 161 prób przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Wobec 34 uchodźców wydane zostały postanowienia dotyczące opuszczenia terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Kurd z Iraku: Białoruska policja zmusza nas do przecinania drutu na granicy z Polską

Prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie dwugodzinnych zamieszek na polsko-białoruskiej granicy

Jak poinformował Komendant Główny Policji, Prokuratura Rejonowa w Sokółce podjęła już decyzję o wszczęciu śledztwa w sprawie wydarzeń, które miały miejsce na granicy we wtorek. Będzie ono prowadzone w sprawie podejrzenia czynnej napaści na funkcjonariuszy policji, Straży Granicznej i żołnierzy.

Generał insp. dr Jarosław Szymczyk dodał, że najciężej ranny został funkcjonariusz policji. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie został poddany badaniom. Ale na własną prośbę opuścił szpital, deklarując, że "chce jak najszybciej wracać do swoich kolegów i do działań". Obrażenia nie zagrażały jego życiu, ani "w jakimś poważnym stopniu także zdrowiu" policjanta - zapewnił Szymczyk. Wcześniej informowano, że u funkcjonariusza mogło dość do pęknięcia kości czaszki w wyniku uderzenia przedmiotem.

W Niemczech dyskusja nt. rozmowy Merkel z Łukaszenką. "Fatalne"

Jak informowaliśmy, we wtorek 16 listopada w doszło do starcia na zamkniętym przejściu granicznym Kuźnica-Bruzgi. Przez około dwie godziny ze strony białoruskiej, w kierunku polskich służb leciały kamienie, drewno, granaty hukowe i kostka brukowa. Policja odpowiedziała użyciem armatek wodnych i gazu łzawiącego. Następnie uchodźcy wycofali się z przejścia. W zajściu tym ranny został policjant, funkcjonariuszka Straży Granicznej i żołnierz.

Więcej informacji o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy na stronie głównej Gazeta.pl.

Premier na granicy. "Jest poszukiwanie słabych punktów" [ZDJĘCIA]

*****

Apel Grupy Granica

Aktualny kryzys migracyjny wywołał i eskaluje reżim Aleksandra Łukaszenki i podległe mu służby. Celem tych działań jest destabilizacja sytuacji w Polsce, wywarcie politycznego nacisku na całą Unię Europejską. W obliczu realnej groźby pogorszenia sytuacji na polsko-białoruskiej granicy publikujemy:

"Apel Grupy Granica o utworzenie korytarza humanitarnego

W związku z rosnący ryzykiem eskalacji przemocy na granicy polsko-białoruskiej Grupa Granica wystosowała apel do instytucji krajowych i międzynarodowych, w tym ONZ, Rzecznika Praw Obywatelskich czy OBWE. Działacze apelują o monitorowanie sytuacji i wywieranie nacisku na polskie władze, aby te natychmiast zapewniły na granicy pomoc humanitarną i medyczną. Zaapelowano również do rządu o utworzenie korytarza humanitarnego.

Zamiast nielegalnych wywózek, przemocy i ignorowania kryzysu humanitarnego domagamy się ochrony życia i zdrowia, sprzeciwu wobec tortur oraz ochrony i respektowania praw osób migrujących. Mamy jako państwo obowiązek zapewnić pomoc osobom wykorzystywanym przez reżim Łukaszenki - ochronę międzynarodową dla osób uciekających przed przemocą, prześladowaniami czy wojną, a dla pozostałych bezpieczny powrót do domu. To nie tylko nakaz moralny, ale też obowiązek wynikający z prawa międzynarodowego.

W obliczu realnej groźby eskalacji sytuacji na granicy apelujemy do rządzących oraz do Straży Granicznej, MSWiARP oraz Wojsk Obrony Terytorialnej o przestrzeganie podstawowych zasad humanitaryzmu, podjęcie działań mających na celu ratowanie życia i zdrowia osób migrujących, czyli kobiet, dzieci, osób starszych i mężczyzn, które uciekają z krajów objętych konfliktami, prześladowaniami i destabilizacją.

Na granicy Polski nie może dochodzić do przemocy ani przypadków naruszenia praw człowieka, które obserwujemy od tygodni. Bezpieczna granica to taka, na której osoby migrujące mogą liczyć na ochronę. To taka, na której nikt nie umiera".