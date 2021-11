Lex Czarnek trafi do Sejmu. Nie dyrektor czy rodzic, ale kurator będzie miał decydujący wpływ na szkołę

Zgodnie z komunikatem na stronie rządowej, projekt zmian w prawie oświatowym, zwany potocznie jako lex Czarnek, został skierowany do Sejmu. Oznacza to, że na najbliższych posiedzeniach izby niższej parlamentu możemy spodziewać się, że w porządku obrad pojawi się także ten projekt ustawy.

REKLAMA

Zobacz wideo Pandemia uderza w młodych. Psychiatra: Narastają w nich trudne emocje

Lex Czarnek niebawem trafi do Sejmu. O czym jest projekt nowelizacji prawa oświatowego?

Zgodnie z zapowiedziami, kuratorzy oświaty zyskają większy wpływ na szkoły. Kurator będzie miał m.in. decydujący głos przy wyborze dyrektorów placówek edukacyjnych, a w komisjach konkursowych zasiądzie nie trzech, a aż pięciu przedstawicieli kuratorium. Mimo tego nie zmieni się liczba przedstawicieli samorządu, którzy w tej sytuacji (gdy będzie ich trzech, jak do tej pory) nie będą mieli większego wpływu na głosowanie.

Lex Czarnek doprowadzi też do ograniczenia kompetencji dyrektorów szkół. Zajęcia - czy pojedyncze lekcje, które były prowadzone w szkołach na przykład przez organizacje pozarządowe czy stowarzyszenia - będą musiały otrzymać pozytywną opinię kuratora oświaty. Ponadto dyrektor będzie musiał przedstawiać rodzicom lub pełnoletniemu uczniowi pełną informację o "celach i treści programu zajęć". Aby brać udział w takich lekcjach, konieczna będzie pisemna zgoda rodzica lub 18-letniego ucznia.

Jak zauważają organizacje społeczne, które krytykują propozycje ministra Przemysława Czarnka, zmiany doprowadzą do utrudnienia procedury administracyjnej. Ponadto o tym, czy zajęcia danej organizacji się odbędą, zadecydują de facto nie rodzice czy dyrektor, ale kurator.

Więcej o sytuacji w polskim szkolnictwie na stronie głównej Gazeta.pl.

"Kobieta powinna mieć wybór". Manifestacje po śmierci Izy. W sobotę kolejne [ZDJĘCIA]

Zmiany w prawie oświatowym po lex Czarnek. Odpowiedzialność karna dyrektorów szkół

Poza tym, dyrektorzy szkół będą mogli zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Kara pozbawienia wolności do lat trzech ma dotyczyć sytuacji, gdy osoba kierująca daną placówką oświatową lub żłobkiem "przekroczy swoje uprawnienia lub nie dopełni obowiązków sprawowania opieki lub nadzoru nad małoletnim".

Czarnek "znosi biurokrację w szkołach" i zapowiada "gigantyczne podwyżki"

Jeżeli natomiast w następstwie dojdzie do śmierci małoletniego, ciężkiego uszczerbku na jego zdrowiu, doprowadzenie do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, wówczas grozi kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.

Chociaż organizacje pozarządowe skrytykowały projekt Przemysława Czarnka, to rząd przyjął nowelizację prawa oświatowego w zaproponowanej przez ministra formie.