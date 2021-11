O wypadku poinformowała komenda powiatowa Straży Pożarnej, która została powiadomiona o zdarzeniu w niedzielę o godzinie 12:49. Zgodnie ze zgłoszeniem świadków do wypadku doszło w miejscowości Budzień pod Goleniowem w województwie zachodniopomorskim, na drodze wojewódzkiej numer 111.

Wypadek pod Goleniowem. Samochód roztrzaskał się na drzewie

Wysłani na miejsce strażacy znaleźli we wskazanym miejscu samochód osobowy, który rozbił się na drzewie. "Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszego zastępu zabezpieczono teren prowadzonych działań, przeprowadzono rozpoznanie i ustalono, że samochód osobowy wypadł z drogi i uderzył w drzewo" - napisano w komunikacie straży.

Jak się okazało, samochodem podróżowała tylko jedna osoba. 25-letni kierowca był przytomny w chwili, gdy dotarła do niego pomoc. Strażacy wstępnie zaopatrzyli mu rany, a następnie przekazali poszkodowanego zespołowi ratownictwa medycznego. Kierowca trafił do pobliskiego szpitala.

Na zdjęciach opublikowanych przez straż pożarną widać, jak auto kierowane przez 25-latka zostało niemal całkowicie rozerwane po zderzeniu z drzewem. Samochód rozpadł się na części - odpadło m.in. koło oraz duży fragment karoserii. W akcji ratunkowej udział brały trzy zastępy straży pożarnej, policja i pogotowie ratunkowe.

Wypadki drogowe w Polsce - raport policji z 2020 roku

W 2020 roku na policję zgłoszono 23 540 wypadków drogowych. W porównaniu do 2019 roku jest to spadek o 22,3 proc. W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło 2491 osób. Jest to także niższy wynik, niż rok wcześniej - wówczas w wypadkach zginęło 2909 osób (spadek o 14,4 proc.). W 2020 roku w wypadkach ranne zostały 26 463 osoby, w tym 8805 ciężko (spadek o 25,4 proc.).

