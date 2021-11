Do zdarzenia doszło na terenie z jednej posesji w Szczytnie. Pobita 17-letnia dziewczyna trafiła do szpitala w Olsztynie z rozległymi obrażeniami twarzoczaszki. Młodemu mężczyźnie grozi za to kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności - informuje policja.

Szczytno. Pobita 17-latka trafiła do szpitala. Sprawcą okazał się jej 19-letni chłopak

O pobiciu nastolatki poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie. Do brutalnego zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę (z 13 na 14 listopada). Funkcjonariusze o godzinie 2.30 zostali powiadomieni o pobitej nastolatce znajdującej się na terenie posesji w Szczytnie. Dziewczyna z poważnymi obrażeniami została przetransportowana do szpitala.

- Kilkadziesiąt minut po zdarzeniu policjanci zatrzymali podejrzanego w tej sprawie, którym okazał się 19-letni chłopak nastolatki. Prokurator po zapoznaniu się z materiałem dowodnym i przesłuchaniu mężczyzny, postawił mu zarzut usiłowania zabójstwa oraz zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nastolatki. 19-latek przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia - przekazała KPP w Szczytnie.

Prokurator Rejonowy w Szczytnie: Nastolatka miała rozległe obrażenia twarzoczaszki

Artur Bekulard, Prokurator Rejonowy w Szczytnie w rozmowie z Onet.pl poinformował, że pobicie dziewczyny było wyjątkowo brutalne oraz że nastolatka doznała rozległych obrażeń twarzoczaszki.

- Brutalne pobicia zdarzają się między mężczyznami, w środowiskach patologicznych, ale tu mamy do czynienia z młodymi ludźmi, z normalnych środowisk. Mężczyzna jest studentem. To jest rzadko spotykane, by chłopak tak brutalnie pobił dziewczynę. Po jego zatrzymaniu zabezpieczono materiał biologiczny do badań toksykologicznych pod kątem środków psychoaktywnych - cytuje słowa prokuratora portal.

Policja ze Szczytna przekazała także, że w poniedziałek 15 listopada Prokurator Rejonowy w Szczytnie postawił 19-latkowi zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także usiłowania zabójstwa.