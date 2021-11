Gdańsk. Pożar w Centrum Medycyny Nieinwazyjnej. Pacjenci są ewakuowani

Zobacz wideo Autokar stanął w płomieniach w centrum Tomaszowa Lubelskiego. Podróżowało nim 31 osób

Pożar wybuchł we wtorek przed godz. 11 na najwyższym piętrze Centrum Medycyny Nieinwazyjnej w Gdańsku. Na miejscu pojawili się strażacy, by gasić ogień.

Gdańsk. Wybuchł pożar w Centrum Medycyny Nieinwazyjnej

Jak podaje trojmiasto.pl, ewakuowano 300 osób. Świadkowie zdarzenia poinformowali, że pacjentki z oddziału położniczego zostały przeniesione na inny oddział, ponieważ położniczy został zalany wodą. Co więcej, sala porodowa ma być niedostępna dla pacjentek przez następnych kilka godzin.

Pożar w szpitalu. Nieoficjalnie: trzy osoby poszkodowane

Na miejscu pracowało 45 strażaków. Oficer dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku poinformował, że liczba zastępów biorących udział w akcji gaśniczej zwiększyła się do 14. Co więcej, udało się już zlokalizować źródło pożaru i ugasić je. W południe zajmowano się dogaszaniem i wietrzeniem budynku.

- Do pożaru doszło na oddziale pulmonologii i alergologii. Prawdopodobnie był to jakiś sprzęt elektroniczny, ale jest to jeszcze weryfikowane - powiedział portalowi trojmiasto.pl mł. bryg. Jacek Jakóbczyk.

Z informacji portalu, które zostały potwierdzone przez strażaków, wynika, że poszkodowane zostały trzy osoby, a jedna z nich była nieprzytomna.

Budynek Centrum Medycyny Nieinwazyjnej do użytku został oddany w sierpniu 2021 roku. Ogromna inwestycja została w dużej części sfinansowana z budżetu państwa, a jej całkowity koszt wyniósł 592 mln zł. Obecnie jest jednym z najnowocześniejszych kompleksów klinicznych w Polsce.

