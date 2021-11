Marsz Niepodległości 2021. Pierwsze doniesienia do prokuratury ws. działań policji

Marsz Niepodległości 2021 rozpoczął się 11 listopada o godzinie 13 na rondzie Dmowskiego. Jego uczestnicy przeszli Al. Jerozolimskimi, przez most Poniatowskiego aż na błonia Stadionu Narodowego. Policja i władze Warszawy oceniły marsz jako spokojny - wcześniej jednak miasto musiało usunąć z trasy marszu kostkę brukową, kosze na śmieci czy stojaki na rowery. W trakcie marszu uczestnicy spalili flagę Niemiec i zdjęcie Donalda Tuska. Wspomniane zawiadomienie dotyczy natomiast wydarzeń, które miały miejsce tuż przy Rotundzie.



Obywatele RP składają zawiadomienie do prokuratury ws. działań policji podczas Marszu Niepodległości 2021

To właśnie w tym miejscu znajdowała się zgłoszona i legalnie zarejestrowana manifestacja Obywateli RP. Uczestnicy demonstracji stali z białymi różami w rękach i mieli przy sobie takie transparenty jak: "Wspólna Polska kolorowa" czy "Moją ojczyzną jest człowieczeństwo". W pewnym momencie uczestnicy tego protestu zostali poturbowani przez uczestników Marszu Niepodległości.

W związku z tymi zdarzeniami Obywatele RP zgłosili do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście zawiadomienia dotyczące trzech przestępstw: niedopełnienia obowiązków przez policjantów, używania przez funkcjonariuszy nieuzasadnionej przemocy oraz doprowadzenia do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu jednej z kobiet, która złamała rękę i trafiła do szpitala. Uraz kobiety jest na tyle poważny, że wymaga operacji.

- Stało się to z przyzwoleniem policji, a w każdym razie przy jej całkowitej bezczynności, pomimo iż policja była poinformowana o zgromadzeniu i miała obowiązek je chronić - powiedział w rozmowie z portalem Onet.pl Igor Isajev z Obywateli RP. Policjanci mieli reagować dopiero wtedy, gdy jedna z uczestniczek złamała rękę. - Po tym zajściu policja siłowo usunęła uczestników zgromadzenia Obywateli RP, łącznie z jego oficjalną organizatorką Agnieszką Markowską. O ile nam wiadomo, nie zainteresowała się natomiast tożsamością sprawców poturbowania - dodaje Isajev.

- W międzyczasie planujemy jeszcze dołożyć zeznania członków naszej manifestacji. Są to osoby, które zostały też poważnie poturbowane przez policję, które były wleczone za jedną nogę, za rękę, były popychane. Policja postąpiła z legalnie zgłoszonym zgromadzeniem, które powinna ochraniać, w sposób niezwykle brutalny. Uczestniczę w różnych wydarzeniach. W ciągu pięciu lat było ich naprawdę dużo i wielokrotnie miałam kontakt z policją, ale nigdy nie widziałam takiej brutalności. Protestujemy przeciwko temu, składając to zawiadomienie - powiedziała przewodnicząca warszawskiej manifestacji Obywateli RP Agnieszka Markowska.

Marsz Niepodległości 2021. Zatrzymano 11 osób

Z danych policji wynika, że w trakcie Marszu Niepodległości 2021 wylegitymowano w sumie 367 osób. 13 z nich zostało ukaranych mandatem karnym, a 11 zostało zatrzymanych. Chodzi o wykroczenia takie jak spożywanie alkoholu w miejscu publicznym czy niewykonanie polecenia funkcjonariusza.

- Osoby zatrzymane to przede wszystkim są to osoby, które posiadały narkotyki, głównie marihuanę. Pozostałe zatrzymane osoby to pojedyncze przypadki, czy to znieważenia policjanta, czy to naruszenia nietykalności - mówił rzecznik KSP nadkom. Sylwester Marczak.