Na początku września minister edukacji powiedział, że nowe przepisy znoszą m.in. ocenę zewnętrzną i wewnętrzną. - Znoszę tak zwaną ewaluację zewnętrzną, która pochodzi od kuratora w kierunku szkoły, ewaluację wewnętrzną, na podstawie której to dyrektor często stwarzałby bardzo duże wymogi biurokratyczne dla nauczycieli i tak zwany monitoring - tłumaczył Przemysław Czarnek 1 września. I dodał "stop biurokracji w szkole, rozporządzenie jest podpisane". Czarnek przekazał wówczas, że kolejnym elementem reformy będą podwyżki wynagrodzeń nauczycieli.

Przemysław Czarnek: Obecne pensum, 22 godziny, jest jednym z najniższych

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w poniedziałek w dogrywce programu "Gość Wydarzeń" transmitowanej w Interii poinformował, że podpisał dokument ograniczający biurokrację w szkołach. - Podpisałem dokument, przekazany dyrektorom szkół i organom prowadzącym w ślad za rozporządzeniem, które wydałem 1 września, znoszący biurokrację w szkole po to, by nauczyciele mieli tygodniowo kilka godzin więcej na pracę z uczniami, zamiast na papiery - wyjaśnił. I dodał, że obowiązujące w tej chwili pensum - minimalna liczba godzin, które nauczyciele w ramach etatu spędzają na nauczaniu uczniów, wynosi 22 godziny i jest jednym z najniższych w krajach rozwiniętych.

Zmiany w emeryturach dla nauczycieli i podwyżki. Czarnek zapowiada: To gigantyczne podwyżki

Minister edukacji przekazał także, że planowane są podwyżki dla nauczycieli. - To są gigantyczne podwyżki, 36 proc. w stosunku do tego, co jest teraz - powiedział Czarnek. I stwierdził, że "dziś, gdy student widzi, że wynagrodzenie zasadnicze przy pensum wynoszącym obecnie 18 godzin to zaledwie 2940 zł brutto, to jedną z ostatnich decyzji, które podejmuje, jest pójście do zawodu nauczyciela. Minister edukacji zapewnił, że za niecały rok wynagrodzenie dla nauczycieli wzrośnie do ponad 4 tys. brutto. Przemysław Czarnek podkreślił, że planowane są również wcześniejsze emerytury dla nauczycieli "po 30 latach pracy w ogóle i 20 latach przy tablicy".

