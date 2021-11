Atak zimy już w listopadzie. Ostatnie chwile przed gwałtownym ochłodzeniem

Zobacz wideo Czy tej zimy znowu będziemy walczyć ze smogiem?

Dla miłośników mrozu i stęsknionych za zaśnieżonymi chodnikami, mamy dobrą wiadomość - zima jest coraz bliżej. Synoptycy wydają się być zgodni, że już w trzeciej dekadzie listopada w Polsce nastąpi duże ochłodzenie, a niedługo później pierwszy śnieg spadnie na nizinach.

Prognoza pogody. Pierwszy śnieg na nizinach w ostatniej dekadzie listopada

Modele prognostyczne wskazują, że pierwszy atak zimy nastąpi jeszcze w tym miesiącu. Będzie miał on związek niżem nurkującym, który zmierza w kierunku południowego wschodu z północy kontynentu. Przechodzący front atmosferyczny przez Rosję, może przynieść opady w śniegu w Polsce jeszcze w tym miesiącu, a dokładnie pod koniec listopada.

To jednak nie jedyne opady śniegu, które są prognozowane na listopad 2021 w kraju. W tym miesiącu śnieg spadnie również wcześniej - na terenach podgórskich i górskich. Tam najprawdopodobniej pojawi się już w ostatnich dniach trzeciego tygodnia listopada i na początku czwartego, czyli między 19 a 21 dniem miesiąca.

Pogoda w listopadzie. Ochłodzenie i mróz pod koniec miesiąca

Dla ciepłolubnych niestety nie mamy dobrej wiadomości, pierwszy powiew zimy i chłodu zapowiadany jest już na poniedziałek 22 listopada. To właśnie wtedy średnia temperatura kraju ma spaść do zaledwie 4 stopni Celsjusza. Prawdziwy mróz przewidywany jest z kolei na ostatnie dni miesiąca, kiedy to również szansa na wystąpienie opadów śniegu jest największa.

Dla chcących cieszyć się zatem jeszcze ostatnimi, ciepłymi dniami tego miesiąca, warto zrobić to do niedzieli 21 listopada, bowiem od tego dnia temperatura zacznie stopniowo się obniżać. Również w tym okresie przewidywane są opady śniegu na terenach podgórskich i górskich, z kolei pod koniec listopada ataku zimy mogą doświadczyć także mieszkańcy terenów nizinnych.