Druga połowa listopada przywitała nas dużym zachmurzeniem i niskimi temperaturami. Mimo tak nieprzyjemnej aury, we wtorek 16 listopada słońce powinno wyjrzeć zza chmur we Wrocławiu, Opolu, Lublinie i Rzeszowie. To jedna z ostatnich okazji przed weekendem do wykorzystania na jesienny spacer, ponieważ w czwartek 18 listopada ma do Polski dotrzeć front atmosferyczny, który przyniesie dalsze pogorszenie pogody.

Pogoda na wtorek 16 listopada. Maksymalnie 10 stopni

We wtorek 16 listopada najcieplej będzie w Rzeszowie. Tam na termometrach pojawi się 10 stopni. O dwa stopnie mniej, czyli 8 stopni, mogą spodziewać się mieszkańcy Opola. Stopień mniej, czyli 7 stopni, prognozowanych jest dla okolic Lublina. 6 stopni pojawi się na termometrach w Szczecinie, Poznaniu i Gorzowie Wlkp. 5 stopni zapowiadanych jest natomiast w Koszalinie, Gdańsku, Bydgoszczy, Toruniu, Kielcach i Katowicach. Warszawa, Łódź, Kraków i Zielona Góra zobaczą w ciągu dnia na termometrach 4 stopnie. Najchłodniej będzie w północno-wschodniej Polsce: 3 stopnie w Białymstoku i Olsztynie oraz 2 stopnie w Suwałkach w trakcie dnia, a wieczorem nawet poniżej 1 stopnia.

Prognoza pogody na wtorek - kierowcy rano powinni uważać

Jak tłumaczył Tomasz Wasilewski z TVN Meteo, kierowców 16 listopada czekają na ogół dobre warunki na drogach. Jednak w godzinach porannych należy liczyć się z utrudnieniami w postaci mgieł, które mogą ograniczać widoczność do kilkuset metrów.

IMGW wydało również ostrzeżenie pierwszego stopnia na gęstą mgłę dla dwóch powiatów w woj. małopolskim. Widzialność miejscami może zostać ograniczona nawet do 100-200 m. Tak gęste mgły mają wystąpić powiecie nowotarskim i tatrzańskim.