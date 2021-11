Polski kierowca przemycał 418 kg kokainy o wartości 180 mln złotych w krążkach cebuli

Polski kierowca ciężarówki przewoził 418 kg kokainy ukrytej w mrożonych krążkach cebuli. Został złapany przy wjeździe do Eurotunelu łączącego Francję z Wielką Brytanią. Rynkowa wartość narkotyku to ok. 33 miliony funtów, czyli 180 milionów złotych.

