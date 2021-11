Usnarz Górny. Dwóch francuskich dziennikarzy RT zostało zatrzymanych przez policję

Jak poinformował Onet, rzecznik podlaskiej policji podinsp. Tomasz Krupa w Usnarzu Górnym "trwają czynności" z dwoma zatrzymanymi dziennikarzami RT (dawniej Russia Today) France.

Usnarz Górny. Dziennikarze ukarani grzywną

Podczas relacjonowania na żywo francuski dziennikarz miał powiedzieć, że zbliża się do niego policja i prawdopodobnie będzie zmuszony zakończyć nadawanie. Prowadząca program stwierdziła wówczas, że "polskie władze nie chcą, by prasa była świadkiem tego, co dzieje się po ich stronie granicy".

Z informacji dziennikarza Davida Khalify, który był połączony ze studiem, wynika, że obaj dziennikarze zostali ukarani grzywną, a następnie zabrano ich autobusem poza strefę stanu wyjątkowego. Jak podawał David Khalifa służby kilkukrotnie prosiły ich o to, by przestali filmować oraz by "opuścili to miejsce".

Rosyjska stacja informacyjna RT (dawniej Russia Today) jest anglojęzycznym kanałem telewizyjnym finansowanym z budżetu Federacji Rosyjskiej. Jest on znany z działalności dezinformacyjnej oraz powielania propagandy Kremla. Ma swoje oddziały na całym świecie, w tym we Francji.

Stan wyjątkowy przy granicy z Białorusią

Usnarz Górny to jedna ze 183 miejscowości leżących na terenie, który objął stan wyjątkowy. W tym obszarze, obejmującym część województw podlaskiego i lubelskiego, nie mogą, zgodnie z zapisami o stanie wyjątkowym, przebywać dziennikarze. Nie mogą więc spełniać swojej roli: obserwować tego, co się dzieje i relacjonować tego opinii publicznej. Są zdani na informacje przekazywane przez Straż Graniczną i innych przedstawicieli administracji rządowej, których nie mogą zweryfikować.