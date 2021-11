Wyrok TK. Jak zaostrzenie prawa aborcyjnego wpłynęło na chęć zostania rodzicem? [SONDAŻ]

W sondażu przeprowadzonym dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" ankietowani musieli odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących wpływu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r. na chęć posiadania dzieci oraz prawa aborcyjnego w Polsce. Pierwsze z pytań dotyczyło tego, czy zdaniem badanych wyrok TK w sprawie aborcji oraz wynikające z niego zaostrzenie prawa aborcyjnego miało wpływ na decyzje Polek i Polaków o posiadaniu dzieci.

Sondaż. Wyrok TK ws. aborcji a decyzja o posiadaniu dzieci

Z przeprowadzonego badania wynika, że 45,5 proc. ankietowanych uważa, że przez wyrok TK Polacy są mniej chętni do posiadania potomstwa. 41.5 proc. twierdzi jednak, że orzeczenie nie wpłynęło na decyzję o powiększaniu rodziny. 10,2 proc. nie wiedziało, jak odpowiedzieć na pytanie, a 2,8 proc. twierdziło, że wyrok TK zwiększył chęć posiadania dzieci.

Drugie z pytań zadanych w ankiecie dotyczyło tego, jakie - zdaniem Polaków - powinno być prawo dotyczące dopuszczalności aborcji. Według 42,8 proc. badanych w Polsce powinno powrócić się do tzw. kompromisu aborcyjnego. 36,5 proc. chce złagodzenia prawa aborcyjnego w porównaniu z kompromisem. 11,8 proc. uważa, że prawo nie powinno zostać zmienione. 6,1 proc. badanych miało problem z odpowiedzią na pytanie, a 2,7 proc. jest za zaostrzeniem prawa aborcyjnego.

Kiedy aborcja powinna być dopuszczalna? Według ponad 90 proc. ankietowanych (92,3 proc.) aborcja powinna być dozwolona, jeśli ciąża stanowi zagrożenie dla życia matki dziecka, z kolei 87,5 proc. - gdy zagraża jej zdrowiu. Według 77,2 proc. możliwość przeprowadzenia aborcji powinna być również w przypadku zagrożenia zdrowia dziecka.

Badani zostali też zapytani a dopuszczalność aborcji w przypadku konkretnego zagrożenia dla dziecka. Zdaniem 85,1 proc. aborcja powinna być dozwolona, jeśli po przeprowadzeniu badań medycznych wiadomo, że dziecko urodzi się z poważnymi wadami. Po wyłączeniu z odpowiedzi zespołu Downa zwolenników aborcji jest 82,3 proc. Według 86,5 proc. respondentów aborcja powinna być dopuszczalna również w przypadku, gdy ciąża jest wynikiem kazirodztwa.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

22 października 2020 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł. że aborcja w przypadku wysokiego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu jest nielegalna. Wyrok Trybunału w tej sprawie został opublikowany w Dzienniku Ustaw 27 stycznia.

Decyzja Trybunału stanowiła złamanie tzw. kompromisu aborcyjnego obowiązującego od 1997 roku. Aborcja obecnie jest dozwolona tylko w dwóch przypadkach - bezpośredniego zagrożenia życia matki oraz ciąży w wyniku przestępstwa.

Śmierć 30-letniej Izy z Pszczyny. Marsze "Ani jednej więcej"

W sobotę 6 listopada ulicami kilkudziesięciu miast przeszły marsze pod hasłem "Ani jednej więcej". Były one reakcją na śmierć 30-letniej Izabeli z Pszczyny. Młoda kobieta pod koniec września trafiła do szpitala, ponieważ odeszły jej płyny owodniowe. Lekarze potwierdzili bezwodzie, a także zdiagnozowane wcześniej wady wrodzone płodu. Z relacji jej rodziny wynika, że lekarze mieli przyjąć postawę wyczekującą, powstrzymując się od opróżnienia jamy macicy do czasu obumarcia płodu, co tłumaczyli obowiązującym prawem aborcyjnym.