Setki samochodów ciężarowych na granicy z Białorusią. Czas oczekiwania na wjazd - 40 godzin

Kolejki tirów czekają na wjazd na teren Białorusi. Najdłuższy czas oczekiwania dotyczy kierowców pojazdów ciężarowych przy przejściu w Bobrownikach oraz Koroszczynie. Wydłużony czas oczekiwania na odprawę jest spowodowany m.in. zamknięciem niektórych przejść granicznych, jak np. przejścia w Kuźnicy.

Bobrowniki. Tiry czekają kilkadziesiąt godzin na wjazd na Białoruś

"W związku z zawieszonym ruchem granicznym na drogowym przejściu w Kuźnicy wydłużył się czas oczekiwania na przekroczenie granicy przez drogowe przejście graniczne w Bobrownikach." - można przeczytać w komunikacie na stronie internetowej Krajowej Administracji Skarbowej. Portal aktualizuje również osiem razy na dobę szacunkowy czas oczekiwania na rozpoczęcie odprawy. Jak podaje TVN24, w sobotę 13 listopada wieczorem, oczekiwanie na odprawę dla samochodów ciężarowych przy przejściu w Bobrownikach wynosiło nawet 60 godzin.

Krajowa Administracja Skarbowa zaleca również wybranie innego przejścia granicznego do wjazdu na teren Białorusi. Poinformowała także, że na drodze krajowej nr 65, prowadzącej do przejścia granicznego, wprowadzona została II strefa buforowa. Zaczyna się przed miejscowością Waliły Stacja, a "samochody ciężarowe są sukcesywnie przepuszczane do I strefy buforowej przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, Straży Granicznej oraz Policji".

Apel Grupy Granica o utworzenie korytarza humanitarnego

Aktualny kryzys migracyjny wywołał i eskaluje reżim Aleksandra Łukaszenki i podległe mu służby. Celem tych działań jest destabilizacja sytuacji w Polsce, wywarcie politycznego nacisku na całą Unię Europejską. W obliczu realnej groźby pogorszenia sytuacji na polsko-białoruskiej granicy publikujemy apel Grupy Granica o utworzenie korytarza humanitarnego.

W związku z rosnącym ryzykiem eskalacji przemocy na granicy polsko-białoruskiej Grupa Granica wystosowała apel do instytucji krajowych i międzynarodowych, w tym ONZ, Rzecznika Praw Obywatelskich czy OBWE. Działacze apelują o monitorowanie sytuacji i wywieranie nacisku na polskie władze, aby te natychmiast zapewniły na granicy pomoc humanitarną i medyczną. Zaapelowano również do rządu o utworzenie korytarza humanitarnego.

Zamiast nielegalnych wywózek, przemocy i ignorowania kryzysu humanitarnego domagamy się ochrony życia i zdrowia, sprzeciwu wobec tortur oraz ochrony i respektowania praw osób migrujących. Mamy jako państwo obowiązek zapewnić pomoc osobom wykorzystywanym przez reżim Łukaszenki - ochronę międzynarodową dla osób uciekających przed przemocą, prześladowaniami czy wojną, a dla pozostałych bezpieczny powrót do domu. To nie tylko nakaz moralny, ale też obowiązek wynikający z prawa międzynarodowego.

W obliczu realnej groźby eskalacji sytuacji na granicy apelujemy do rządzących oraz do Straży Granicznej, MSWiARP oraz Wojsk Obrony Terytorialnej o przestrzeganie podstawowych zasad humanitaryzmu, podjęcie działań mających na celu ratowanie życia i zdrowia osób migrujących, czyli kobiet, dzieci, osób starszych i mężczyzn, które uciekają z krajów objętych konfliktami, prześladowaniami i destabilizacją.Na granicy Polski nie może dochodzić do przemocy ani przypadków naruszenia praw człowieka, które obserwujemy od tygodni. Bezpieczna granica to taka, na której osoby migrujące mogą liczyć na ochronę. To taka, na której nikt nie umiera.