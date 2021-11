Młodzi pacjenci z koronawirusem. "Rocznik 1980 plus. Zadzwonił do żony, pożegnał się i zmarł"

Sytuacja związana z czwartą falą epidemii pogarsza się. Zachorowania rosną, a medycy apelują o szczepienia i odpowiedzialne podejście do środków ochrony osobistej. Na konferencji 12 listopada, w której udział wzięli dyrektorzy szczecińskich szpitali, a także przedstawiciele policji i straży pożarnej, poruszony został temat wzrostu zachorowań i szczytu czwartej fali.

Szczecin. Na oddziałach covidowych napływ młodych pacjentów

- Żarty i przymykanie oka na koronawirusa muszą się skończyć, jak chcemy spędzić święta w normalnej atmosferze. Szczyt fali prognozowany jest na przełom listopada i grudnia. Wszystko zależy od naszego zachowania - mówił wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki cytowany przez lokalny portal wSzczecinie.pl. Bogucki dodał również, że mimo zabezpieczonej liczby łóżek czy zapasu respiratorów na poziomie 50 proc., to patrząc na liczbę zachorowań z ostatnich dni "musimy uciekać przed koronawirusem". Wspomniał także, że optymistyczną informacją jest mniejsza liczba zgonów w porównaniu do ubiegłego roku.

Na konferencji przemówiła również Małgorzata Usielska, dyrektorka szpitala wojewódzkiego w Szczecinie. Opowiedziała m.in. o tragicznej historii młodego mężczyzny chorego na COVID-19, któremu nie udało się uratować życia.

- Przyjechał młody człowiek na SOR, rocznik 1980 plus, zdążył zadzwonić do żony pożegnać się i zmarł - powiedziała Usielska. Dyrektorka apelowała również o szczepienie się i traktowanie wirusa poważnie. - Zastanówcie się, zacznijcie się szczepić, nosić maski. Nie można liczyć na to, że szpital wszystko załatwi, bo nie jesteśmy cudotwórcami - mówiła.

Szczecińskie szpitale: Większość hospitalizowanych to osoby niezaszczepione na COVID-19

O tym, że sytuacja w szczecińskich szpitalach pogarsza się w związku z brakiem łóżek dla chorych na COVID-19 pisaliśmy już w październiku. Wówczas Bogna Bartkiewicz, rzeczniczka prasowa szpitala klinicznego nr 2 przekazała, że większość osób hospitalizowanych stanowią osoby niezaszczepione. Dodała również, że są oni w gorszym stanie niż osoby zaszczepione, a także ciężej przechodzą zarażenie koronawirusem.

Szczecin. W szpitalach zaczyna brakować miejsc dla chorych na COVID-19