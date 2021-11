Do wypadku doszło w Olsztynie na ulicy Bałtyckiej - to tam zdarzyły się ze sobą dwa samochody osobowe. Zginęła wówczas 23-letnia kierująca oraz 25-letni pasażer osobowego audi. Kierowca drugiego pojazdu zbiegł z miejsca zdarzenia. Po dobie jednak sam zgłosił się do szpitala.

