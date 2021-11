Kamień Pomorski. Samochód uderzył w drzewo, nie żyją dwie osoby. Z pojazdu odpadły koła i silnik

O tragicznym wypadku poinformował lokalny portal informacyjny Kamienskie.info. O godzinie 2:40 w sobotę (13 listopada) na ulicy Wolińskiej auto osobowe z dużą prędkością uderzyło w drzewo.

Kamień Pomorski. Śmiertelny wypadek z udziałem auta osobowego. Nie żyją dwie osoby

W wyniku wypadku dwie osoby zmarły na miejscu. Jedna osoba została ranna i trafiła do szpitala w stanie nieprzytomności.

Jak informuje portal siła uderzenia była tak duża, że spowodowała odpadnięcie kół oraz wypadnięcie silnika. Funkcjonariusze dodają, że auto poruszało się z dużą prędkością.

Auto osobowe uderzyło w przydrożne drzewo. - Są dwie ofiary śmiertelne i jedna osoba ranna - przekazał kpt. Tomasz Kubiak, rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w rozmowie z Onet.pl.

Na miejsce wysłano strażaków z Kamienia Pomorskiego, Jarszewa i trzy zespoły Ratownictwa Medycznego. Przyczynę i okoliczności wypadku bada policja pod nadzorem prokuratora.

Wypadki na drogach w Polsce - statystyki policji

Według policyjnych statystyk, w 2020 roku w Polsce doszło do 23 540 wypadków drogowych. Jest to wynik o ponad 22 proc. mniejszy niż w 2019 roku. W wypadkach tych życie straciło 2 491 osób. W porównaniu do 2019 roku jest to o 418 osób mniej.

