Kolejna śmierć na granicy. Policja: po polskiej stronie znaleziono ciało młodego Syryjczyka

W piątek Straż Graniczna poinformowała o 223 próbach nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Zatrzymano 3 cudzoziemców. Odnotowano także kolejne incydenty po białoruskiej stronie granicy, w tym m.in. próbę siłowego wepchnięcia na ogrodzenie graniczne grupy kilkudziesięciu osób.

W piątek do tysiąca wzrosła liczba osób przebywających w koczowisku w okolicy Kuźnicy Białostockiej.

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku poinformowała w sobotę rano o śmierci jednego z migrantów.

"Wczoraj w lasach niedaleko granicy, pod Wólką Terechowską [powiat hajnowski, województwo podlaskie - red.], odnalezione zostały zwłoki młodego mężczyzny narodowości syryjskiej. Przeprowadzone w miejscu odnalezienia ciała czynności, nie pozwoliły na jednoznaczne ustalenie przyczyny śmierci" - podano na Twitterze podlaskiej policji.

W rozmowie z Onetem podinsp. Tomasz Krupa, rzecznik podlaskiej policji, dodał, że "zwłoki znalazł pracownik zakładu usług leśnych" a "przy ciele w czasie oględzin policjanci znaleźli paszport".

Kontrterroryści i Brytyjczycy na granicy polsko-białoruskiej

Komenda Główna Policji przekazała w sobotę, że do funkcjonariuszy i żołnierzy na wschodniej granicy dołączy tego dnia ok. 100 policyjnych kontrterrorystów.

"Wśród nich są również ci, którzy przeszli szkolenie z zakresu medycyny pola walki i przez ponad tydzień brali udział w szkoleniu z zakresu negocjacji kontrterrorystycznych, które odbyło się w Wieliczce oraz w Krakowie" - czytamy w policyjnym komunikacie.

Biden o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy: Bardzo niepokojąca

Z kolei w czwartek rozpoczął się rekonesans przed wsparciem wojsk inżynieryjnych Wielkiej Brytanii. Jak informował "The Guradian", do Polski przyleciało z Wysp dziesięciu wojskowych.

"Niewielki zespół personelu Sił Zbrojnych Wielkiej Brytanii został rozlokowany w wyniku porozumienia z polskim rządem, aby zbadać, w jaki sposób możemy zapewnić wsparcie inżynieryjne w celu rozwiązania bieżącej sytuacji na granicy białoruskiej" - przekazało w piątek biuro prasowe brytyjskiego resortu obrony.

Apel Grupy Granica o utworzenie korytarza humanitarnego

Aktualny kryzys migracyjny wywołał i eskaluje reżim Aleksandra Łukaszenki i podległe mu służby. Celem tych działań jest destabilizacja sytuacji w Polsce, wywarcie politycznego nacisku na całą Unię Europejską. W obliczu realnej groźby pogorszenia sytuacji na polsko-białoruskiej granicy publikujemy:

"Apel Grupy Granica o utworzenie korytarza humanitarnego

W związku z rosnący ryzykiem eskalacji przemocy na granicy polsko-białoruskiej Grupa Granica wystosowała apel do instytucji krajowych i międzynarodowych, w tym ONZ, Rzecznika Praw Obywatelskich czy OBWE. Działacze apelują o monitorowanie sytuacji i wywieranie nacisku na polskie władze, aby te natychmiast zapewniły na granicy pomoc humanitarną i medyczną. Zaapelowano również do rządu o utworzenie korytarza humanitarnego.

Zamiast nielegalnych wywózek, przemocy i ignorowania kryzysu humanitarnego domagamy się ochrony życia i zdrowia, sprzeciwu wobec tortur oraz ochrony i respektowania praw osób migrujących. Mamy jako państwo obowiązek zapewnić pomoc osobom wykorzystywanym przez reżim Łukaszenki - ochronę międzynarodową dla osób uciekających przed przemocą, prześladowaniami czy wojną, a dla pozostałych bezpieczny powrót do domu. To nie tylko nakaz moralny, ale też obowiązek wynikający z prawa międzynarodowego.

W obliczu realnej groźby eskalacji sytuacji na granicy apelujemy do rządzących oraz do Straży Granicznej, MSWiARP oraz Wojsk Obrony Terytorialnej o przestrzeganie podstawowych zasad humanitaryzmu, podjęcie działań mających na celu ratowanie życia i zdrowia osób migrujących, czyli kobiet, dzieci, osób starszych i mężczyzn, które uciekają z krajów objętych konfliktami, prześladowaniami i destabilizacją.Na granicy Polski nie może dochodzić do przemocy ani przypadków naruszenia praw człowieka, które obserwujemy od tygodni. Bezpieczna granica to taka, na której osoby migrujące mogą liczyć na ochronę. To taka, na której nikt nie umiera."