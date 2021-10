Pogoda. RCB zaktualizowało alerty przed silnym wiatrem. Ostrzeżenia dla dziewięciu województw

W czwartek 21 października oraz w nocy z 21 na 22 października w całej Polsce utrzyma się wietrzna pogoda. Według ekspertów silne porywy wiatru będą stanowiły zagrożenie ze względu na m.in. łamiące się drzewa i gałęzie.

Aktualizacja alertów pogodowych. RCB ostrzega przed wiatrem

"Uwaga Alert RCB! Aktualizacja. SMS-y z ostrzeżeniem o silnym wietrze przesłano również do odbiorców w woj. mazowieckim, wielkopolskim, dolnośląskim, lubuskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim i zachodniopomorskim" - poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa na Twitterze. Wcześniej wiadomości ostrzegawcze dotyczyły jedynie woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego.

W wymienionych województwach przewiduje się wystąpienie zarówno w czwartek, jak i piątek rano silnych porywów wiatru. W związku z trudnymi warunkami pogodowymi możliwe są utrudnienia komunikacyjne, a także przerwy w dostawie prądu. "Zabezpiecz wolno stojące rzeczy" - zaleca Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Pogoda. Silny wiatr i ostrzeżenia meteorologiczne niemal w całej Polsce

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej również zaktualizował ostrzeżenia meteorologiczne przed silnym wiatrem w Polsce. Na moment pisania tego artykułu alerty pierwszego stopnia wydane są dla województw:

lubelskiego,

świętokrzyskiego,

północnej części woj. małopolskiego,

śląskiego (oprócz południowych powiatów),

opolskiego,

łódzkiego,

mazowieckiego (oprócz powiatów północnych),

podlaskiego (powiaty w południowej części województwa),

wielkopolskiego (oprócz północnych powiatów),

lubuskiego (tylko południowe powiaty).

W tych regionach synoptycy przewidują wystąpienie dość silnego wiatru, którego średnia prędkość wynosi od 30 do 40 kilometrów na godzinę w porywach do 90 km/h. Znacznie rozszerzona została też lista województw, w których obowiązują alerty drugiego stopnia. Dotyczą one województw:

dolnośląskiego,

lubuskiego (oprócz powiatów południowych),

wielkopolskiego (tylko powiaty północne),

kujawsko-pomorskiego,

mazowieckiego (tylko powiaty północne),

podlaskiego (tylko powiaty północne),

warmińsko-mazurskiego,

pomorskiego,

zachodniopomorskiego.

W wymienionych regionach występuje silny wiatr o średniej prędkości od 30 do 45 kilometrów na godzinę w porywach do 100 km/h.