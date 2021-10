Poznań. Zderzenie tramwajów na trasie PST. Cztery osoby ranne, jedna trafiła do szpitala

Zobacz wideo Kierowca zignorował czerwone światło. W jego samochód uderzyły dwa tramwaje

Dwa tramwaje zderzyły się w czwartek około godziny 15:40 przy przystanku Słowiańska w pobliżu ul. Wyłom w Poznaniu. Motorniczy tramwaju nr 12 nie zdążył zahamować i najechał na tył tramwaju linii nr 16 - poinformował Maciej Święcichowski z biura prasowego wielkopolskiej policji, cytowany przez Polsat News.

REKLAMA

Zderzenie tramwajów PST w Poznaniu. Cztery osoby ranne. 65-latka trafiła do szpitala

Pomocy medycznej wymagały cztery osoby. 65-letnia kobieta została przewieziona do szpitala. Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami, poszkodowana była przytomna. Pozostałą trójkę opatrzono na miejscu. Osoby te mogły powrócić do swoich domów. "Gazeta Wyborcza" podkreśla, że do zderzenia doszło w godzinach szczytu, kiedy tramwaje na "Pestce" były pełne pasażerów. Trasa Poznańskiego Szybkiego Tramwaju łączy centrum miasta z os. Sobieskiego i Moraskiem, gdzie mieści się kampus UAM.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Wichury w Polsce. Wiatr przewraca tiry, na Bałtyku sztorm [ZDJĘCIA]

Poznań. Tramwaje wróciły na swoje trasy

Z powodu zderzenia wstrzymany został ruch w obu kierunkach. Linie tramwajowe nr 12, 14, 15, 16 i 36 były kierowane objazdami. Zorganizowano również autobusową komunikację zastępczą na trasie Sobieskiego - PST - Rondo Kaponiera - przekazał "Głos Wielkopolski". Po godzinie 17 dziennik poinformował, że tramwaje powróciły na swoje trasy.

Tragiczny bilans wichur na Dolnym Śląsku. Nie żyją cztery osoby